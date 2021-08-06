Конец эпохи. Лионель Месси уходит из "Барселоны"

Один из самых известных и титулованных футболистов мира Лионель Месси покидает "Барселону". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В детстве Месси страдал от недостатка гормона роста, а академия "Барселоны" согласилась оплачивать лечение при условии, что игрок с семьёй переедет в Испанию. С этого времени Месси никогда не покидал "каталонцев".

В последнее время из-за пандемии "Барселона" испытывает серьёзные финансовые проблемы. Из-за долгов перед Ла Лигой руководство клуба предложило Месси контракт, по условиям которого он зарабатывал бы на 50% меньше, чем по старому соглашению. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта неоднократно говорил, что клуб достиг "джентльменского соглашения" с аргентинцем, но довести дело до конца не удалось.

За время, проведённое в "Барселоне", Месси заработал 35 трофеев – 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.

В "сине-гранатовой" форме он выходил на поле в 778 матчах, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

Теперь Месси находится в статусе свободного агента и может бесплатно присоединиться к любому пригласившему его клубу. В "Барсе" позицию Месси, скорее всего, займёт другой именитый аргентинец – Серхио Агуэро.

Предполагается, что форвард продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен", где играет его бывший одноклубник и близкий друг Неймар.