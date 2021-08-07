17-летнего подростка в Барнауле осудили за покушение на продажу наркотиков

17-летнего подростка из Барнаула признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональном СК.

"Следствием и судом установлено, что, не имея постоянного источника дохода, несовершеннолетний познакомился с неустановленным следствием лицом через один из популярных мессенджеров сети Интернет. Получив соответствующие инструкции, в марте 2021 года молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города. Приехав в парк "Юбилейный", подросток сделал оставшиеся 18 закладок, однако довести преступный умысел на сбыт наркотических средств ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты", – сказано в сообщении СК.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде трёх лет в воспитательной колонии.