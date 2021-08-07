Жительница Барнаула не смогла получить "путинские" 10 тысяч рублей на дочь

Жительница Барнаула рассказала о проблемах с получением "путинских" 10 тысяч рублей на подготовку ребёнка к школе. По её словам, 16-летней дочери не хотят выплачивать деньги из-за совпадения ФИО, даты рождения, СНИЛС и полиса с другим ребёнком из Екатеринбурга.

"В первый раз мне пришёл отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на приём в ПФР и оказалось, что есть девочка, у которой ФИО и дата рождения, СНИЛС, а также номер полиса схожи, только она родилась и живёт в Екатеринбурге. Мы подали снова, и снова мне отказали, в третий раз мне предложили поменять СНИЛС, мы поменяли и снова отказ", – пишет она в паблике "Инцидент Барнаул".

В комментариях женщине посоветовали подать исковое заявление в суд, чтобы признать отказ ПФР неправомерным, а часть комментаторов подчеркнула, что совпадение СНИЛС в целом маловероятно.