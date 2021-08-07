Жительница Барнаула не смогла получить "путинские" 10 тысяч рублей на дочь

Жительница Барнаула рассказала о проблемах с получением "путинских" 10 тысяч рублей на подготовку ребёнка к школе. По её словам, 16-летней дочери не хотят выплачивать деньги из-за совпадения ФИО, даты рождения, СНИЛС и полиса с другим ребёнком из Екатеринбурга.
"В первый раз мне пришёл отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на приём в ПФР и оказалось, что есть девочка, у которой ФИО и дата рождения, СНИЛС, а также номер полиса схожи, только она родилась и живёт в Екатеринбурге. Мы подали снова, и снова мне отказали, в третий раз мне предложили поменять СНИЛС, мы поменяли и снова отказ", – пишет она в паблике "Инцидент Барнаул".
В комментариях женщине посоветовали подать исковое заявление в суд, чтобы признать отказ ПФР неправомерным, а часть комментаторов подчеркнула, что совпадение СНИЛС в целом маловероятно.
Комментарии
Электронные ПТС, цифровая экономика, сколько таких клонов по стране, а с цифровыми документами, попробуй докажи что это твой ребенок или машина.
Хотя у нас и по серии, и номеру паспорта не могут определить, кем и когда он выдан
ф.и.о и дата рождения, СНИЛС, а также полиса схожи
Че то фигня какая-то маловероятная. Просто платить не хотят
, а также полиса схожи,
Схожи или один в один? Если второе, то все верно, таких совпадений у разных людей быть не может.
какуя то фигня у мамы в голове
А паспорта не схожи?
Как говорит учебник, если в организации был бардак, то после внедрения автоматизированной системы управления (АСУ) - будет цифровой бардак.
Заявление в полицию по факту мошенничества. Совпадения СНИЛС быть не может!
7.08.2021 13:52
"Не может"
Да-да!
Вы просто не представляете сколько таких случаев, в нашей необьятной
7.08.2021 14:56
- гость -
Вы просто не представляете сколько таких случаев, в нашей необьятной
И сколько?