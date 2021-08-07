Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по доле привитого населения

Алтайский край занял девятое место в Сибири по проценту привитого населения. Как сообщает "Континент Сибирь", всего в регионе на 5 августа привились 395,1 тысячи человек, что составляет 16,5% от всех жителей региона.
Лидером по доле оказался Кузбасс – там от коронавируса полностью вакцинировано 19,9% жителей (525 тысячи человек). Второе место занимает Хакасия (19,1%, или 502 тысячи человек), а третье – Республика Алтай (42,6 тысячи, 19%).
Хуже чем в Алтайском крае, ситуация оказалась только в Красноярском крае – там два компонента вакцины поставили 466 тысяч человек, или 16,3% жителей региона.
Отметим, что, как сообщал региональный оперштаб 6 августа, всего в регионе иммунизацию против коронавируса прошли 400,8 тысячи человек. Ещё 106 тысяч прошли первую дозу препарата.
Комментарии
Мы все умрём)))
Рано или поздно.
Это говорит о преобладании образованных и думающих людей!
А просто здесь живут люди "крайне лояльно относящиеся к власти, медицине и культуре вообще"... Здесь например приходят с детьми в пивбар, каждый день наблюдаю.. Здесь степень алкоголизма человека среднего возраста в городах просто зашкаливает.. Здесь самая низкая квалификация медицинских работников.. Здесь трамваи работают без кондукторов, а в городе уже почти ГОД.. не видно патрульно-постовой службы.. Мы просто на дне страны.. Поэтому у нас в регионе самая высокая смертность..
7.08.2021 12:20
- гость -
Поэтому у нас в регионе самая высокая смертность..
Зато образованные и думающие.
Зато непривитые будут со своими родными ДНК умирать, в рай попадут.
21 век - дураков нет.
Цитата из сегодняшней Berliner Morgenpost:
Beobachtungen aus England deuten daraufhin, dass sich Delta über Geimpfte und
Ungeimpfte gleich stark verbreitet.
Наблюдения в Англии показывают, что Дельта одинакого сильно заражает вакцинированных и невакцинированных.
Так что смысла в уколах нет никакого, кроме риска заполучить осложения и даже умереть в мучениях.
Зато образованные и думающие.
Так себя активные юзеры пивнушек называют.
Антилидер по првивкам и АК - лидер по ожирению населения.
Неслучайное совпадение
7.08.2021 12:49
- гость -
Наблюдения в Англии показывают, что Дельта одинакого сильно заражает вакцинированных и невакцинированных.
Так что смысла в уколах нет никакого
Не знал, что в Англии разрешили Спутник V.
Статистика применения Спутник V в Латинской Америке показала, что побочки от спутника больше в десятки раз, чем от других жижек!
Дорогой барнаульский читатель "Берлин Моргенштерн", вы уж если приводите цитаты из этой замечательной газеты, так переводите корректно, не искажая смысл, и без отсебятины.
Разница в выражениях "одинаково широко распространяется" и "одинаково сильно заражает" - колоссальная. В первом случае речь идет о заболеваемости (количество выявленных случаев), во втором - подразумевает тяжесть болезни у заболевших, а это две большие разницы.
Так и живут. Низкий уровень населения=низкие зарплаты
Разница в выражениях "одинаково широко распространяется" и "одинаково сильно заражает" - колоссальная.
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А разве вирус может распространяться сам по себе никого не заражая?
Между прочим, в немецких больницах начата ТРЕТЬЯ ревакцинация ударной, в два раза увеличенной дозой.
"Статистика применения Спутник V в Латинской Америке показала, что побочки от спутника больше в десятки раз, чем от других жижек!"
Прежде чем писать всякую ахинею, приведи эту статистику.
7.08.2021 13:29
- гость -
А разве вирус может распространяться сам по себе никого не заражая?
Вам про Фому, вы про Ерёму.
Вирус заразит 100 невакцинированных, из которых 2 умрут и 10 тяжело перенесут болезнь в больнице, 20 перенесут легко, 68 не заметят.
Вирус заразит 100 вакцинированных, из которых никто не умрет, 1 тяжело полежит в больничке, 9 перенесут легко, 90 не заметят.
Разницу чувствуете? Количество зараженных то же самое, тяжесть заболевания у привитых в разы меньше.
7.08.2021 12:20
- гость -
Как без кондукторов, если в каждом вагоне по тётке? И ГАИ каждый день видно и автомобили, и в работе. Или вы не про Барнаул пишете?
Должен быть выбор и индивидуальный подход. А то, как в торговой организации: план по уколам выполняют менеджеры. Статистика некоторых стран с привитым населением по заражениям рванула вверх через пару-тройку месяцев затишья. А, если нет разницы? Кто хочет, пусть для собственного успокоения вакцинируется. Если человек переболел и имеет натуральный иммунитет, то какой смысл бить вакциной в ту же воронку. У кого-то из имеющих опыт иммунитет достаточно агрессивно может отреагировать. Повторюсь: только индивидуальный подход, иначе - это выглядит, как желание продать как можно больше скоропортящегося товара, любой ценой, даже ценой жизни и здоровья людей.
Это говорит о преобладании образованных и думающих людей!
Образованные и думающие давно покинули сей край
Особо одаренные наверно в Праге шкуру трут?
Машка Бутина единственная, а вас тысячи.
7.08.2021 13:40
- гость -
Вирус заразит 100 вакцинированных, из которых никто не умрет, 1 тяжело полежит в больничке, 9 перенесут легко, 90 не заметят.
Разницу чувствуете?Количество зараженных то же самое, тяжесть заболевания у привитых в разы меньше.
Ты это в телевизоре услышал или в своей методичке вычитал???
Про образованных и думающих очень понравилось. Два раза или три. Очень веселый человек, с высокой самооценкой. Точно не помрет от вируса
А по стране 25 % привитых, это за счет Москвы и Питера наверное? Там все необразованные собрались. Поэтому в Алтайском крае и жизнь от Москвы и Питера отличается, потому что в Алтайском крае умные
Поэтому в Алтайском крае и жизнь от Москвы и Питера отличается, потому что в Алтайском крае умные
Зато в Москве умнее чем в Вашингтоне, там вообще 60 % привитых. Потому что тупые
Теперь пол США в муках умрет. И 70 % Великобритании. И почти 65 % Германии. Ну и пусть мучаются, раз тупые
Теперь пол США в муках умрет. И 70 % Великобритании. И почти 65 % Германии. Ну и пусть мучаются, раз тупые
Не знал, что там разрешен спутник
Процент вакцинирующихся можно было бы увеличить, если как следует организовать услугу. В пятницу потратила весь день, в Весне очередь чел. 15-20, в Волне делают только после 15,00 час., пришлось ехать в Гео маркет, а это в 2 раза дальше, с пересадками. Надо привлекать к ответственности наш минздрав, если не могут организовать процедуру, о которой вещают с каждого столба
В продолжение, сегодня лежу с температурой, надо идти в аптеку и покупать таблетки за свой счет.
- гость -
Это говорит о преобладании образованных и думающих людей!
Ничего, сейчас до 22 августа всех медиков провакцинируют под угрозой отстранения от работы без сохранения зарплаты, и будем на втором месте.
Не знал, что там разрешен спутник
Там другие жижы. А лучше или хуже, никто не знает. Точно известно, что демократичней. Но не в Китае, там в мучениях умрет почти миллиард. И жижа тоже авторитарная
сейчас до 22 августа всех медиков провакцинируют под угрозой отстранения от работы без сохранения зарплаты, и будем на втором месте
Не будем. Это примерно плюс 3 %. Ни о чем
Очень веселый человек, с высокой самооценкой. Точно не помрет от вируса
Помрет от гонора или, что вероятнее, от гонореи.
7.08.2021 12:10
- гость -
Это говорит о преобладании образованных и думающих людей!
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Ага, прям. Дурак на дураке и дураком погоняет - население Алтайского края.
Наш край на одном из первых мест по доле псих больных. Это все объясняет.. параноики это антиваксеры
Население Алтайского края, из-за близкого соседства Шамбалы и Беловодья, давно уже раскусило мировой заговор, и не поддастся вакцинированию.
Когда все в муках умрут через три года после прививки, тут будет новый центр цивилизации. Новой, свободной от прививок и лже-наук.
"Следом за Чукоткой по распространенности психических расстройств идут Алтайский край..."
Вот вам и "умные и образованные" люди )). На втором месте по стране среди психов
Когда все в муках умрут через три года после прививки, тут будет новый центр цивилизации
Не будет, раз в богатых странах все поумирали, имущество то их осталось, надо будет его к рукам прибирать, все умные туда поедут. Но там придется драться с умными из Африки, которые тоже настолько умны, что тоже не прививаются
- гость -
Это говорит о преобладании образованных и думающих людей!
Большую глупость придумать, конечно, можно, но сложно))))