Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по доле привитого населения

Алтайский край занял девятое место в Сибири по проценту привитого населения. Как сообщает "Континент Сибирь", всего в регионе на 5 августа привились 395,1 тысячи человек, что составляет 16,5% от всех жителей региона.

Лидером по доле оказался Кузбасс – там от коронавируса полностью вакцинировано 19,9% жителей (525 тысячи человек). Второе место занимает Хакасия (19,1%, или 502 тысячи человек), а третье – Республика Алтай (42,6 тысячи, 19%).

Хуже чем в Алтайском крае, ситуация оказалась только в Красноярском крае – там два компонента вакцины поставили 466 тысяч человек, или 16,3% жителей региона.

Отметим, что, как сообщал региональный оперштаб 6 августа, всего в регионе иммунизацию против коронавируса прошли 400,8 тысячи человек. Ещё 106 тысяч прошли первую дозу препарата.