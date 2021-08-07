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Пенсионерка из Бийска обратилась к Путину из-за свалки возле дома и зарослей конопли

, ИА "Амител"
Женщина решила обратить внимание на проблемы через главу государства
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Пенсионерка из Бийска обратилась к президенту с просьбой обратить внимание на свалку возле дома на улице Захара Двойных, 12. О письме к Путину узнали общественники ОНФ, пишет "Бийский рабочий".

Как отметила женщина, ещё два года назад мусор пытались засыпать трактором, но что-то пошло не так. Гора мусора продолжала расти, и тогда в администрации города решили провести проверку, после которой сообщили, что свалку не обнаружили. При этом пожилым людям предложили самостоятельно провести субботник во дворе и пообещали предоставить технику для вывоза мусора. Такое предложение, вероятно, не устроило женщину.

Отдельно бийчанка решила обратить внимание на огромные заросли конопли. За забором мирового суда на улице Куйбышева, 106, вдоль пешеходной дорожки вместе с сорняками растёт запрещённое растение, но внимание на него никто не обращает.

В рамках работы с обращениями активисты ОНФ призвали администрацию Бийска, Минстрой и Минприроды Алтайского края взять на контроль проблемы пенсионерки. В мэрии Бийска отметили, что на место свалки и зарослей конопли 10 августа направятся специалисты управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.08.2021 17:19
- гость -

Путин приди,
порядки наведи!

7.08.2021 17:26
гость

Как то система не правильно работает. Почему такую ерунду через президента надо решать? Уполномоченные представители президента есть по регионам, зачем то они же назначены. Губернаторы. Если мэры не работают

7.08.2021 22:29
Гость

Я вот сколько обращений рег оператору скинул , работать не хотят совсем. Приходится в надзорные органы обращаться из за бездействия. Как увезут мусор так валяются пакеты вывалившиеся с мусоровоза. Нынешний рег оператор полное бездействие и беззаконие, выиграл тендер - работай! Нет- пшелвон, тыгыдык.

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