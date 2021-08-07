Молодой человек сломал дверцу игрового автомата и украл оттуда пару игрушек в Барнауле

Барнаулец вскрыл игровой автомат и вытащил оттуда несколько игрушек для своей девушки. В одном из магазинов Силикатного парень решил сыграть в автомат, а после нескольких попыток вышел из себя и захотел получить приз нечестным способом.

Как рассказал один из участников паблика "Инцидент Барнаул", молодой человек выломал дверцу автомата, сломал замок и вытащил пару игрушек, которые сразу отдал своей девушке.

При этом сломанную дверцу он оставил открытой и сказал нескольким посетителям, что сегодня "игрушки бесплатны, за счёт заведения". После этого он покинул место преступления.

Лицо парня и девушки попало на камеры, а хозяева аппарата ищут его для мирного урегулирования вопроса.