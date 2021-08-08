В Алтайском крае будут производить леденцы из мёда и трав

В Чарышском районе Алтайского края открыли завод по производству леденцов из мёда и трав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

"В настоящее время запущена первая линия, где мы выпускаем леденцы на сухом меду, с прополисом. Таких конфет никто ещё нигде не выпускает, именно в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. Следующий этап – мы их будем регистрировать как функциональный продукт питания", – рассказал Царев.

По его словам, в состав конфет входят только мёд, свежие травы, прополис, а вкус регулируется ягодами.

На технологию потрачено около 2 млн рублей и три года исследований. На строительство завода направлено более 2 млн рублей. Уникальное оборудование для производства сделали самостоятельно.