Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио

Спортсмены сборной России заняли пятое место в общем медальном зачёте на Олимпиаде в Токио. Всего в активе россиян 70 наград.

Ещё одну медаль принесут сборной гандболистки, которые в финале сыграют с командой Франции.

По значимости награды российских спортсменов распределились так: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые. Это лучший результат россиян со времён Олимпиады в Афинах, которая состоялась в 2004 году. Тогда команда завоевала в общем счёте 80 наград.

Победу в общем медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио завоевала сборная США, в активе которой сейчас 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды.