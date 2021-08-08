320 алтайских учителей бесплатно отдохнут в санатории "Обь" в 2021 году

Санаторий "Обь" принял первую группу отдыхающих из числа педагогических работников Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в этом году в учреждении поправят здоровье 320 педагогов, в том числе победители краевых конкурсов "Учитель года Алтая – 2021" и "Воспитатель года Алтая – 2021".

"Приказом утверждены квоты для предоставления путёвок на санаторно-курортное лечение. Их получают педагогические работники образовательных организаций один раз в пять лет при условии работы на постоянной основе и непрерывном педагогическом стаже работы не менее 10 лет", – уточнили в региональном Минобразования.

Для победителей конкурсов достаточен стаж в три года.