87 детей отравились в поезде Мурманск – Адлер

87 детей, которые ехали на поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы с отравлением в больницы Кубани. Об этом сообщает ТАСС.

"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск – Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – восемь. Врачи оценивают состояние детей как лёгкой и средней степени тяжести", – сообщили агентству в региональном оперштабе.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальных пассажиров распределили по здравницам региона.

СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.