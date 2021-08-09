Российского депутата арестовали по подозрению в убийстве инвалида

Депутат Мелеузовского городского совета Александр Котелевский взят под стражу по подозрению в убийстве инвалида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Мелеузе 5 августа был найден мёртвым 38-летний Ильфат Тутхнеев. Предполагается, что депутат до смерти забил мужчину.
"В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал собеседник агентства.
Следователи назначили серию судебных экспертиз. В отношении депутата возбудили уголовное дело.
Комментарии
Всех не пересадите
В сентябре новых навыбираем
Ещё круче...
Нас миллионы.
Вас миллионы!!! И это замечательно потому как рабочие руки, с оплатой за миску баланды, на лесоповале, рытье условного Беломорканала и возведении прочих объктов народного хозяйства очень скоро понадобятся и гораздо быстрее чем вы думаете
Лесоповал не для нас. За баланду не служим
Настоящий борец с бедностью
Эээх, ЕР )))) рейтинги поднимаете показательной поркой...молодцы, что сказать....Только люди не все глупые😉
9.08.2021 09:12
- гость -
Лесоповал не для нас. За баланду не служим---------------И это пойдет. Так что придется.