Российского депутата арестовали по подозрению в убийстве инвалида

Депутат Мелеузовского городского совета Александр Котелевский взят под стражу по подозрению в убийстве инвалида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Мелеузе 5 августа был найден мёртвым 38-летний Ильфат Тутхнеев. Предполагается, что депутат до смерти забил мужчину.

"В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал собеседник агентства.

Следователи назначили серию судебных экспертиз. В отношении депутата возбудили уголовное дело.