Эксперт назвал сроки проявления постковидного синдрома

Замглавы по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что симптомы постковидного синдрома могут быть обнаружены даже спустя несколько месяцев после перенесённого COVID-19. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что постковидный синдром развивается от 3 до 24 недель после острой фазы.

"Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", – сказала она.

Отдельно Плоскирева отметила, что у переболевших коронавирусом в бессимптомной форме россиян постковидный синдром может проявиться через месяц.