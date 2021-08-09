Бензин в Алтайском крае оказался одним из самых недоступных в стране. Регион занял только 76-е место из 85 возможных в рейтинге РИА Новости. Больше всего бензина на среднемесячную зарплату можно купить на Крайнем Севере и в Москве, меньше всего – в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ – один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешёвый бензин – в Челябинской области – 42,74 рубля.

При составлении рейтинга аналитики сравнили средние зарплаты по региону и средние цены на бензин в июле 2021 года. Самым доступным для местных жителей оказался бензин на Ямале, и это при том, что топливо здесь не самое дешёвое в России, а с начала года его цена ещё и выросла на 10,3%. На среднемесячную зарплату жители ЯНАО смогут купить 2053 литра АИ-92. Это объясняется высокими доходами на Севере.

В Алтайском крае литр бензина АИ-92 в июле стоил 43,42 рубля. На среднюю зарплату в регионе можно было приобрести 615 литров. При этом с начала года цена на топливо в крае выросла на 6,2%. Самым недоступным бензин является для населения Ивановской области, где на среднюю зарплату можно приобрести всего 562 литра топлива.

Средняя цена бензина по России составила 45,46 рубля (рост + 5%), житель страны мог себе позволить купить в среднем 1046 литров топлива.