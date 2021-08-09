Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал заявление представителей РЖД о проекте строительства железной дороги в Китай через территорию Горного Алтая. Губернатор считает, что население региона выступит против появления такого объекта. Мнение Хорохордина приводит сайт правительства Республики Алтай.

"Во-первых, эти обсуждения проходят сейчас только на уровне проекта и очень далёких перспектив. Об этих планах говорят не первый и наверняка не последний раз. При этом у РЖД есть более близкие к реализации проекты, и они открыто говорят об этом", – сказал глава республики в ходе совещания.

Хорохордин уточнил, что в случае реализации подобных проектов могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок. "Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – подчеркнул Олег Хорохордин.

Губернатор заверил, что правительство Республики Алтай не планирует строительство железной дороги в Китай через территорию региона и считает, что мнение жителей должно стать определяющим.

Ранее замгендиректора РЖД Алексей Шило заявил о том, что компания наметила три варианта железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии. Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений.