Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал заявление представителей РЖД о проекте строительства железной дороги в Китай через территорию Горного Алтая. Губернатор считает, что население региона выступит против появления такого объекта. Мнение Хорохордина приводит сайт правительства Республики Алтай.
"Во-первых, эти обсуждения проходят сейчас только на уровне проекта и очень далёких перспектив. Об этих планах говорят не первый и наверняка не последний раз. При этом у РЖД есть более близкие к реализации проекты, и они открыто говорят об этом", – сказал глава республики в ходе совещания.
Хорохордин уточнил, что в случае реализации подобных проектов могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок. "Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – подчеркнул Олег Хорохордин.
Губернатор заверил, что правительство Республики Алтай не планирует строительство железной дороги в Китай через территорию региона и считает, что мнение жителей должно стать определяющим.
Ранее замгендиректора РЖД Алексей Шило заявил о том, что компания наметила три варианта железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии. Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений.
Комментарии
гептиловая экология
Спорим, на иховое мнение РЖД ложить будет с прибором?
кой-кому нравится набросить, то ли по пьяни, то ли мозги в тумбочке забыл, а жена выбросила за ненадобностью )))
Дорога — это развитие региона. Почему Новосибирск разросся, а Барнаул и Томск нет?
Да потому что
Через Новосиб
Прошёл Транссиб
Предвыборная болтовня
9.08.2021 14:18
Виктор
***
Есть такая легенда, что, чтобы Трасси б не прошёл через Томск, томские ямщики очень неслабо скинулись да поднесли кому надо За что их потомки им несказанно "благодарны"
Дороги все разрушить, лэп уничтожить - сакральному мешает. Он сам-то понял, что сказал? Испокон веков сельским хозяйством занимались и будут заниматься. Развитие - не не слышал.
Мнение местного царька определяет развитие России?
А на самом деле вам всем, вышеотписавшимся, все равно, что будет с дивной природой, если действительно решат строить дорогу в Китай. Беречь - не, не слышали!
Просили же бензин подешевле - будет он вам...
А вообще огромная страна не может остановить своё развитие из-за неприятия местечковых неграмотных чабанов...
9.08.2021 14:50
- гость -
...сказал один ну очень грамотный офисный хомячок)))))))
9.08.2021 14:43
- гость -
***
Вы карту видели, с проложенной трассой? Нет, он не видел, но уже встал грудью на защиту природы Горного Алтая, уже изрядно загаженную местными (особо это хорошо видно при въезде в Майму- это, видимо глава РЖД тайно накидал по всем кустам жёлтые пакеты), прилетающими из Москвы за 1500 рублей нищебродами, ну и приезжающими из соседних регионов на выходные... что ты там спасать собрался, убогий?
9.08.2021 15:09
Митенька ржевский
Вот такие, как ты, и гадят, и гробят природу! И не только в Горном Алтае. И тебе, и подобным тебе глубоко наплевать, что с ней станет в скором будущем.
А Хорохордина поддерживаю!
В продолжение.... вся трасса до Чемала и дальше застроена какими-то непонятными городушками из дерьма и палок, чуть ли не из картона... Сомневаюсь, что на это всё у людей было разрешение- это никого не волнует! Это- не загаженная природа, это БИЗНЕСОК местных феодалов... а Железная дорога- зло, да, для тех, кто по сию пору на телевизор с вилами кидается...
Редация, вы напрасно мой ответ этому хамлу убрали! Тогда и его наглый выпад подотрите!
Как же тогда развиваться, если у людей до сих пор в голове— если будет жд, то экологии конец, а как с такой проблемой справляются в Финляндии, Норвегии и прочих странах
9.08.2021 15:30
Зануда
Приведите, пожалуйста, конкретные примеры постройки жд в ЗАПОВЕДНЫХ местах в Норвегии, Финляндии и пр. странах.
РЖД Хорохордину не подконтролен, поэтом ату его.
А вот просить на дорогу до Каракольских озер 4 млрд рублей - это очень экологично, да, Хорохордин?
Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год
Какое развитие? ВЫВОЗИТЬ! Природные ресурсы, читайте.
Да потому что
Через Новосиб
Прошёл Транссиб
Да и в науку там неслабо вложились при советах.
Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе
И автомобилей надо поменьше и тракторов, сельское хозяйство без тракторов экологичней. Вообще поменьше промышленности, рыбку ловить, охотиться, грибы собирать. Это же алтайцы, а не китайцы. Есть сведения, что китайцы алтайцев геноцидили
А Сила Сибири не по Горному прошла?
9.08.2021 15:47
- гость -
Большинство комментаторов здесь читают плохо)
9.08.2021 15:49
- гость -
Да и в науку там неслабо вложились при советах.
______________________________________________________
А вот это на первом месте. Потом уже жд и аэропорт.
Во всём мире ТН "экологи"- самые продажные шкуры и мерзавцы... сколько они крови свернули против "Северного потока-2", из-за этих упырей началась стройка ветряков по всей Европе.... и обана! выяснилось, что отбирая силу ветра, даже в ничтожных процентах, эти системы влияют на климат! А поля солнечных батарей буквально сжигают птиц, пролетающих над ними. Под солнечными же батареями не растёт трава, перестают жить мелкие животные... С населением же Горного вообще весело- они хотят электричество, дороги, чтобы иметь свой стакан беленькой, мобильную связь... но за чужой счёт! Никаких Катунских ГЭС, поставляйте нам электричество, у нас тут типа слишком чисто (гы-гы)!
Ребятки, а аэропорт не мешает? А, нет, не мешает, туда прилетают самолёты с деньгами, а это- гарантированный стакан.
Вы ребятки, определитесь, может быть, лучше обнести вас колючкой, так же, как вы себе "деляны" выгораживаете, и живите, как хотите, 2 раза в год за спичками, керосином и солью с горки спускаясь?
9.08.2021 16:04
Митенька ржевский
По-вашему, лучше жд построить и лес вывозить?
проект очень заманчивый. Барнаул мгновенно станет столицей
цена на кв метр выростет многократно плюс туристы плюс поток перекупа со всей России. Роль города будет похожа по логистике на Москву
по экологии тоже проходит -электропоезда не навредят
по путешевствиям тоже 2 дня с Барнаульского вокзала и Гонконг
три-четыре дня и Австралия с Новой зеландией и островами
Но есть один минус. В случае войны сюда пойдут танки
прямо по этой дороге. Прямо на нас
мэйджор, убейся уже, старый шизоид...
Ну в других странах делают, вот и у нас можно сделать. Только делать надо с умом. Там помнится Губернатор Камчатки типа такого, что-то говорил. Его на место поставили и привели пример других стран, что типа посмотрите и сделайте лучше.
Просто заГуглите "Незабываемые поездки на поезде" и все станет ясно, что опыт других стран есть и ничего не страдает, кроме мозгов отдельных губернаторов.
А тут Хорохордин - средневековье устроил прям.
Да и не современных алтайцев это земля, они там пришлые. То ли китайцы, то ли казахи. ПрЫнцесса ихНЯЯ вон европейка, как и я...
9.08.2021 16:09
- гость -
9.08.2021 16:04
Митенька ржевский
По-вашему, лучше жд построить и лес вывозить?
***
Где я хоть словом про лес сказал? Тем боле, что он в Алтайском крае препоганейший, почитайте "правила сортировки WWP" и сами всё поймёте... нахрен никому ваш лес не упёрся...
9.08.2021 16:31
- гость -
ПрЫнцесса ихНЯЯ вон европейка, как и я...
Да какая из тебя принцесса то? У тебя вся одежка в ультрафиолете светится. Ну и прикус даже собак пугает.
Пусть бы проложили. Природа быстро вернет первозданность местам после стройки. Зато какой приход будет от ж/д.
Скорее из Казахстана построят, там условия для жд-путей лучше.
А если из АК строить, надо проходить сотни км труднопроходимой местности с высокими горами и перевалами.
Так что этот проект - это популизм.
Расслабьте булки.
А экологисту Хорохордину - за своими местными царьками смотрите, там и лес рубят, и все берега в водоохранной зоне застроили. А то на словах за природу, а по факту бабло косят не взирая на нее.