Цены на жильё на курортах Алтайского края выросли на 46% с начала пандемии

Курорты Алтайского края заняли второе место по росту цен на аренду жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России. По сравнению с допандемийным летом 2019 года средняя стоимость выросла на 46%, сообщает сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру".

Как отмечают аналитики, если летом 2019 года жильё на сутки можно было арендовать в среднем за 1740 рублей, то летом 2021 года средний ценник вырос до 2540 рублей.

Лидерами по росту цен на аренду недвижимости среди лечебно-оздоровительных курортов России стали курорты Калининградской области – по сравнению с летом 2019 года средняя стоимость выросла здесь на 51% – с 2460 до 3720 рублей за сутки. Третье место досталось курортам Подмосковья, прирост цен на них составил 45% (с 3390 до 4900 рублей за сутки).

В целом по России цены на аренду жилья на лечебно-оздоровительных курортах выросли на 36% – с 1970 до 2700 рублей за сутки.