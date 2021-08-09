Цены на жильё на курортах Алтайского края выросли на 46% с начала пандемии

Курорты Алтайского края заняли второе место по росту цен на аренду жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России. По сравнению с допандемийным летом 2019 года средняя стоимость выросла на 46%, сообщает сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру".
Как отмечают аналитики, если летом 2019 года жильё на сутки можно было арендовать в среднем за 1740 рублей, то летом 2021 года средний ценник вырос до 2540 рублей.
Лидерами по росту цен на аренду недвижимости среди лечебно-оздоровительных курортов России стали курорты Калининградской области – по сравнению с летом 2019 года средняя стоимость выросла здесь на 51% – с 2460 до 3720 рублей за сутки. Третье место досталось курортам Подмосковья, прирост цен на них составил 45% (с 3390 до 4900 рублей за сутки).
В целом по России цены на аренду жилья на лечебно-оздоровительных курортах выросли на 36% – с 1970 до 2700 рублей за сутки.
Комментарии
очевидно, в такие места едут люди, которым либо все равно, сколько это стоит, либо за государственный счет
Амик,а КАКИЕ ЦЕНЫ не выросли в крае?
9.08.2021 13:38
- гость -
цена человеческого труда особо не выросла.
В Барнауле один квадратный метр жилой площади стоит 40 000 рублей. Все жалуются как же покупать жилье при таких ценах. Где взять деньги. В Москве один квадратный метр жилья в среднем стоит в три раза дороже 120 000 рублей. Тоже пищат мол ужасные цены за жилье. Ребята, а вот й квадратный метр в Пекине 900 000 рублей. В Гонконге один миллион пятьсот тысяч рублей один квадратный метр. Причем китайцы строят не холупы как в РФ, а дворцы. Покупают себе жилье и 200 и больше метров и не ноют. Может работать нужно, а не ныть?
9.08.2021 14:14
- гость -
Чушь пишешь какую-то. Зарплаты в Барнауле, Москве и Пекине весьма разные. Может зарплаты надо в Барнауле платить такие как в Пекине и не ныть, что денег на людей нет? Тогда и в Барнауле будут покупать себе дворцы.
я посчитал, нужно кинуть 100 человек в Барнауле с их барнаульскими квартирами, чтобы купить одну китайскую квартиру и жить как человек
9.08.2021 15:17
гiсть
белому не знающему китайского жить в китае как человек? да ты болен
Вот потому в статистике и заболевших там нет.
- гость -
9.08.2021 15:17
гiсть
белому не знающему китайского жить в китае как человек? да ты болен
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В принципе нерезиденту, жить в Китае, как человек??
Да, он явно болен.