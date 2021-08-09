Цены на новостройки в Барнауле снижаются

Почти во всех сегментах на барнаульском рынке недвижимости в июле наблюдается снижение цен. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Небольшое снижение цен отмечается в сегменте строящихся квартир. На конец июля стоимость квадратного метра упала с 63,13 до 62,57 тыс. рублей.

"Это можно объяснить тем, что в базах становится все меньше студий, "однушек" и "двушек", в которых цена "квадрата" всегда выше, чем в больших квартирах. А вот неходовые варианты подолгу остаются в базах, вынуждая продавцов идти на дисконт", – отмечают эксперты.

Второй причиной является падение спроса, о котором уже некоторое время говорят строители.

Цены также плавно снижаются на готовые коттеджи и земельные участки.