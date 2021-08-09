Девочка на самокате сбила пятилетнего мальчика в Барнауле

Девочка на электросамокате сбила пятилетнего ребёнка на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает мать пострадавшего в паблике "Инцидент Барнаул", ребёнок гулял по пешеходной улице вечером 8 августа.

"Нам, можно сказать, повезло: рассечение брови и ушибы, но столько крови я никогда не видела", – написала женщина.

Она пообещала "писать во все инстанции", поскольку самокаты, по словам матери мальчика, представляют реальную угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, она отметила отзывчивость и доброту людей вокруг.

"Пока я бежала к сыну, уже рядом стояла и зажимала рану женщина, со всех ближайших магазинов принесли бинты и перекись, нашёлся даже врач, который наложил повязку! Спасибо всем, кто помог, я была в ступоре от страха. Страна людей с золотыми душами и чистыми огромными сердцами", – написала она.