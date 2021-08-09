Девочка на самокате сбила пятилетнего мальчика в Барнауле

Девочка на электросамокате сбила пятилетнего ребёнка на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает мать пострадавшего в паблике "Инцидент Барнаул", ребёнок гулял по пешеходной улице вечером 8 августа.
"Нам, можно сказать, повезло: рассечение брови и ушибы, но столько крови я никогда не видела", – написала женщина.
Она пообещала "писать во все инстанции", поскольку самокаты, по словам матери мальчика, представляют реальную угрозу жизни и здоровью.
Кроме того, она отметила отзывчивость и доброту людей вокруг.
"Пока я бежала к сыну, уже рядом стояла и зажимала рану женщина, со всех ближайших магазинов принесли бинты и перекись, нашёлся даже врач, который наложил повязку! Спасибо всем, кто помог, я была в ступоре от страха. Страна людей с золотыми душами и чистыми огромными сердцами", – написала она.
Комментарии
надо убрать все электросамокаты !
Реально очень опасная штука в руках наших людей. С маленькими детьми гулять невозможно из-за гоняющих на огромной скорости, а часто по двое на одном самокате, людей. Что-то надо с этим делать.
Ну как у некоторых всё просто — запретить, зашить, заклеить, закрасить, заварить...
А чтобы и детишки гуляли, и взрослые на электросамокатах рядом ездили — никак?
А ничего что участок улицы на Малотобольской - это ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА?
Подобного следовало ожидать. Почему до сих пор там нет никаких "знаков", как минимум?
Причем, опасность представляют как взрослые, так и малолетки, "играющие в шашки" на самокатах между прохожими.
Слишком "дикий" у нас народ. Уровень культуры ниже плинтуса. Нельзя самокаты таким доверять.
Все от лени, двигайте ножками!
Электросамокаты надо оставить как развлечение в парках и на набережной - там им построить специальные трассы.
Вот и компромисс.
А как средство передвижения, так такси дешевле обходится!
почему не предложили сломать самокат о девочку?
Виктору
Практика показала, что нельзя. Во многих странах движение на электросамокатах по тротуарам и прочим пешеходным зонам уже запрещено правилами. Имеются и другие ограничения. Россия в этом плане - дикое поле ...
У нас р на великах сшибают так как нет спец дорог для этого передвижения ( самокаты ,велосипеды) я поэтому и велик не беру потому что негде ездить ,а хочется. Самокаты это бизнес на прокат !
Видели ранним утром на рассвете, как подростки гоняют на электросамокатах по проезжей части, пока машин почти нет...куда ГИБДД смотрит?