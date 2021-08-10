Россиянам назвали условия на въезд в ряд открывшихся стран

Российским туристам рассказали о действующих правилах въезда в недавно открывшиеся Египет, Доминикану, Молдавию и Бахрейн.

Как сообщает "Лента.ру", для въезда в Египет россиянам потребуется оформить визу на портале или по прилёте в аэропорту. Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, который также можно сделать в авиагавани курорта. До его получения туристы будут соблюдать изоляцию в забронированном отеле.

По прилёте в Доминиканскую Республику россияне вместо визы оформляют туристическую карточку на срок пребывания до 30 дней. ПЦР-тесты не требуются.

Чтобы попасть в Молдавию, россиянам придётся предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов. Документы должны быть на румынском, английском или русском.

Для въезда в Бахрейн россиянам потребуется виза – оформить её можно в аэропорту по прилёте. Также по прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. В течение изоляции туристы сдают повторный ПЦР-анализ.

При этом в страну не пускают путешественников из некоторых арабских стран, а также тех, кто транзитом проезжал через ряд стран.