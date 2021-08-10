Алтайские полицейские нашли женщину, которая два дня провела в лесу

Полицейские и волонтёры в Троицком районе Алтайского края нашли 72-летнюю женщину, которая ушла в лес и не вернулась. В поисках участвовали правоохранители, родственники пропавшей и неравнодушные жители.
В пятницу, в 17 часов, женщина в последний раз связалась с родственниками, после чего на связь больше не выходила.
Найти пенсионерку удалось в семи километрах от села Боровлянка. Она рассказала, что ушла за ягодой, сбилась с пути и почти двое суток провела в лесу.
Потерявшуюся пенсионерку искали с помощью звуковых сигналов и мобильной связи, прочёсывая все лесные дороги и тропы.
Женщину доставили домой и накормили. Она чувствует себя хорошо, сообщили в МВД.
Комментарии
Странные люди, карту на телефоне включить не судьба?
странный ты Филин. много ты знаешь бабок возрастом 70+ чтоб со смартфонами ходили? т.б. живущих в деревне. в некоторых местах у нас надо на дерево залезть чтобы просто позвонить.
в лесу навигация тютю, тем кто не в курсе.
Сельчанка
Селянка
Норм в боровлянке гармин берёт. Там из ума надо выжить, чтоб заблудиться. По гривен и вперёд))) за двоих суток там можно весь лес обойти))