Александр Карлин принял участие в открытии выставки, посвящённой Герману Титову в Москве

В Московском музее космонавтики открылась выставка "17 космических зорь Германа Титова", посвящённая 60-летию первого суточного полёта в космос. Участие в открытии принял Александр Карлин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди почётных гостей на мероприятии были супруга Германа Титова, Тамара Васильевна, дочь Татьяна Германовна, начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Сергей Марчук, лётчики-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза Владимир Джанибеков и Александр Александров, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Александр Калери, дочь космонавта Юрия Гагарина, Елена.

Выступая на мероприятии, Карлин отметил многогранность личности Германа Титова и его любовь к малой родине.

"Своим богатейшим научным наследием Герман Степанович ещё скажет веское слово и в мирном освоении космоса, и в защите нашей страны", – отметил Карлин.

Жена и дочь Германа Титова поблагодарили его за открытие выставки.