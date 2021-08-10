Александр Карлин принял участие в открытии выставки, посвящённой Герману Титову в Москве

В Московском музее космонавтики открылась выставка "17 космических зорь Германа Титова", посвящённая 60-летию первого суточного полёта в космос. Участие в открытии принял Александр Карлин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди почётных гостей на мероприятии были супруга Германа Титова, Тамара Васильевна, дочь Татьяна Германовна, начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Сергей Марчук, лётчики-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза Владимир Джанибеков и Александр Александров, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Александр Калери, дочь космонавта Юрия Гагарина, Елена.
Выступая на мероприятии, Карлин отметил многогранность личности Германа Титова и его любовь к малой родине.
"Своим богатейшим научным наследием Герман Степанович ещё скажет веское слово и в мирном освоении космоса, и в защите нашей страны", – отметил Карлин.
Жена и дочь Германа Титова поблагодарили его за открытие выставки.
Комментарии
Герман Титов — наш земляк. Кто знает-расскажите, бывало такое, чтобы он организовал в родном крае какие-нибудь мероприятия, помог что-то построить, добиться каких-либо преференций для Алтая?
Наглядный пример, того как человек не на своем месте находится.
Вместо того чтоб тапки шить и о чифире мечтать. Он по выставкам речи толкает
Когда новых достижений нет и не предвидится. Нужно изо всех сил гордится старыми
10.08.2021 12:32
- гость -
Да как-же гордиться,если сам Пу сказал,что в СССР производили только галоши.
Хотя были ещё и изделия №2
"Своим богатейшим научным наследием Герман Степанович ещё скажет веское слово и в мирном освоении космоса, и в защите нашей страны"
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Германа Титова уже давно нет, Карлин реально перепутал явь и навь.
Герман, прости нас...
Такие тупые чинуши, как Карлин, и уничтожили коммуну "Майское утро", где выучились родители Германа.