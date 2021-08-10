В Сети появились фото приказов об обязательной вакцинации студентов в алтайских вузах

Фото: Barnaul22

В сообществе Barnaul22 опубликовали фотографии приказов об обязательной вакцинации в алтайских вузах. Сообщается, что непривитых сотрудников будут отстранять от работы.

"Якобы в АлтГТУ и в АГАУ работников и студентов (если нет противопоказаний) просят вакцинироваться или предоставить медотвод. В противном случае в сентябре будут отстранять от работы сотрудников (в АлтГТУ – без сохранения з/п). О недопуске до занятий студентов ничего не говорится", – сказано в сообщении, опубликованном одним из пользователей.

Отмечается, что снимки приказа в интернете распространяют студенты старших курсов, но на официальных сайтах вузов подобной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в аудитории пустят только привитых от коронавируса или недавно переболевших студентов. Такие рекомендации утвердило Минобрнауки.