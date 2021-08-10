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Новости

В Сети появились фото приказов об обязательной вакцинации студентов в алтайских вузах

, ИА "Амител"
Речь идёт об АлтГТУ и в АГАУ

Фото: Barnaul22

В сообществе Barnaul22 опубликовали фотографии приказов об обязательной вакцинации в алтайских вузах. Сообщается, что непривитых сотрудников будут отстранять от работы.

"Якобы в АлтГТУ и в АГАУ работников и студентов (если нет противопоказаний) просят вакцинироваться или предоставить медотвод. В противном случае в сентябре будут отстранять от работы сотрудников (в АлтГТУ  – без сохранения з/п). О недопуске до занятий студентов ничего не говорится", – сказано в сообщении, опубликованном одним из пользователей.

Отмечается, что снимки приказа в интернете распространяют студенты старших курсов, но на официальных сайтах вузов подобной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в аудитории пустят только привитых от коронавируса или недавно переболевших студентов. Такие рекомендации утвердило Минобрнауки.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.08.2021 14:42
гость

Как можно прививать от мутирующего вируса??? Тестов нет на новые штаммы, зато прививвать заставляют!!!

10.08.2021 14:53
гость

всё делается втихаря, постепенно, осенью - бомбанёт, мало не покажется. Приказ прививать 80% сотрудников никто не отменял. Остальные 20%, не желающих прививаться могут продолжать работать. Что происходит на самом деле: На предприятиях, ИП, ЧП заставляют руководители прививаться самих работников, а само руководство предпочитает войти в 20% не привитых.

Если так по-свински работодатель относится к своим работникам, то и работники, если будут отстранены от работы из-за отсутствия прививки, могут смело сообщить в налоговую службу на своего работодателя с жалобой о том, что он выплачивает своим работникам зарплату в конвертах. Таких работодателей по краю - более 80%. Работодатель лишает вас источника существования, пусть несёт ответственность хоть по другой статье. У любого руководителя всех форм собственности есть скелеты в шкафу.

10.08.2021 14:59
гость

Про недопуск до занятий студентов ничего не говорится

Ну вот и ответ. Пройти надо, но если не пройдут, ничего не будет

10.08.2021 15:03
- гость -

Непривитых отстранять от работы, пункт 5. Черным по белому.

10.08.2021 15:06
- гость -

Чем больше прививок, тем больше мутаций вируса и тем он опаснее. Почему то грипп не победили, прививки от гриппа делают уже давно.

10.08.2021 15:09
гость

Отстранять от работы, а не от учебы. Черным по белому. Студенты не работают, а учатся. Работников отстранить могут, учащихся нет

10.08.2021 15:10
- гость -

Может я чего-то не понимаю, но один документ противоречит другому:

Главный сан врач в пост 4 от 23.07.2021 говорит о ч. 2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней":Решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации.
Следом идет статья
3. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. (В редакции Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Текст постановления:
Перечень
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825)

1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для чел

10.08.2021 15:11
- гость -

5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.

6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.

8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.

9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.

10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.

11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 пункт 12 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

10.08.2021 15:12
- гость -

И наш местный перечень:

- работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг связи, оказания санаторно-оздоровительных услуг, туристических услуг и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозки населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных услуг и др.);

- государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

10.08.2021 15:22
- гость -

Выявлять распространителей и отчислять. Стране не нужны обученные за её счёт гибриды либерастов и стукачей.

10.08.2021 15:43
гость

Стране не нужны обученные за её счёт гибриды либерастов и стукачей

Почему стукачей?

10.08.2021 16:49
Чучмек

В АлтГУ подобный приказ вышел ещё в июне ...

10.08.2021 17:46
- гость -

Ну отстранят, например, от работы/учебы. И? У людей много свободного времени появится. Это опасно для ситуации в целом в стране. А может, к тому и ведут. Нас нашими же руками/ногами хотят склонить к бунту. И кто такой Роспотребнадзор, что он всем диктует?! Его филькины постановлентия противоречат основному закону страны. А кто-то пытается старательно их исполнять. Ведь даже в армии, где всё жёстко, есть моменты при которых можно игнорировать приказы (приказы, а не какие-то рекомендации и постановления). А Роспотребнадзор даже не командование, его задача контролировать, а не общероссийские акты печатать.

10.08.2021 17:54
- гость -

Если так по-свински работодатель относится к своим работникам, то и работники, если будут отстранены от работы из-за отсутствия прививки, могут смело сообщить в налоговую службу на своего работодателя с жалобой о том, что он выплачивает своим работникам зарплату в конвертах. Таких работодателей по краю - более 80%. Работодатель лишает вас источника существования, пусть несёт ответственность хоть по другой статье. У любого руководителя всех форм собственности есть скелеты в шкафу.


Вы полагаете, что Налоговая не знает, сколько получают люди на частных предприятиях, получая налоговые отчисления с минимальной з/п

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