Кражи и мошенничества. Резкий рост преступности зафиксировали в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксировали всплеск преступности: за первое полугодие было совершено 19 687 правонарушений, что на 939 больше аналогичного периода 2020-го.

По информации краевого Следственного управления, большая часть всех преступлений – это хищения чужого имущества (10 201), из которых кражи – 7 034, мошенничества – 2 725, грабежи – 225, разбойные нападения – 25. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось с 194 до 238.

Отмечен резкий рост числа экономических преступлений – с 494 в 2020 году до 603 в 2021-м, а также случаев коррупции – с 140 до 164. Следователи отмечают, что в крае стали чаще информировать о фактах коррупции: таких сообщений за полгода поступило 222. В прошлом году их было 166.

В первом полугодии 2021 года в следственные подразделения поступило 941 сообщение о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 935) и 280 сообщений о преступлениях, совершённых несовершеннолетними (в 2020 году – 244). Возбуждено 262 уголовных дела о преступлениях, совёршенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 240).

По-прежнему подавляющее большинство уголовных дел возбуждается о преступлениях против половой неприкосновенности – 167.

"В целом в первом полугодии 2021 года произошло небольшое снижение количества расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности и половой неприкосновенности, совершённых в прошлые годы. Тем не менее по ряду производств об особо тяжких преступлениях установлены виновные лица, в том числе с направлением этих дел в суд. Ряд указанных деяний раскрыты благодаря надлежащей организации аналитической работы, последовательной проверке выдвинутых версий, использованию имеющихся криминалистических учётов", – сказано на сайте Следкома.