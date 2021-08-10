Тысячную пару молодожёнов зарегистрировали в Дворце бракосочетания Барнаула

7 августа во Дворце бракосочетания Барнаула зарегистрировали тысячную с начала 2021 года пару новобрачных. Ими стали Игорь и Кристина Нисковы.

Как сообщили в отделе организационно-правового обеспечения управления юстиции Алтайского края, молодые люди познакомились в соцсетях девять лет назад, будучи ещё подростками. Однако Игорь уже через два дня после знакомства был уверен, что Кристина станет его женой.

Несмотря на юный возраст, влюблённые в скором времени планируют построить дом и завести детей. О том, что их бракосочетание стало юбилейным, они узнали лишь на церемонии. Факт стал приятной неожиданностью как для самих новобрачных, так и для их гостей.

С пожеланиями долгой и счастливой жизни специалисты отдела ЗАГС вручили молодожёнам свидетельство о заключении брака и поздравление от начальника управления юстиции Оксаны Грохотовой.