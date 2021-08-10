Два молодых человека скончались при загадочных обстоятельствах в алтайской больнице

В селе Бобровка Первомайского района скоропостижно скончались два парня в возрасте около 20 лет. Об этом сообщает "Банкфакс".

Информацию о загадочной смерти молодых людей подтвердил и глава сельсовета Сергей Ванпилин. Он рассказал журналистам, что парней доставили в реанимацию, но врачи не смогли им помочь. Ванпилин добавил, что оба молодых человека жили в нормальных семьях, а также никогда не привлекались к ответственности.

Односельчане предполагают, что перед смертью мужчины употребили синтетический наркотик, после чего почувствовали себя плохо. Один из них скончался почти сразу. За жизнь второго врачи боролись почти сутки, но спасти его не удалось.

В Следственном комитете уточнили, что информации о происшествии им пока не поступало. К правоохранителям могут обратиться уже после проведения вскрытия.