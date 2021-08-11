Закопанные миллионы: как в Бийске разрушается сквер, который не доделали прошлым летом

Фото: amic.ru
В городе Бийске Алтайского края разваливается долгожданный, но так и не достроенный год назад сквер на территории за ТРЦ "Ривьера". В 2020 году из-за проблем у подрядчика – ООО "Гарант" – зелёную зону не успели доделать в срок. На благоустройство объекта было выделено 62,5 миллиона рублей в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Из-за срыва контракта мэрия Бийска была вынуждена вернуть неосвоенные деньги в федеральный и краевой бюджеты. Сейчас часть лавочек, которые успели установить прошлым летом, уже начинают ломаться. Некие "умельцы" разобрали и тротуарную плитку, разбили фонари, а дети играют в сквере торчащими из земли непонятными шнурами. Мэрия Бийска и региональный Минстрой признают проблему, но когда зелёную зону, которую горожане ждали много лет, достроят – никто точно не знает. И вот почему.
Почему сквер за "Ривьерой" не достроили?
Территория за торговым центром – одна из самых любимых мест для отдыха бийчан. Много лет жители наукограда просили мэрию благоустроить территорию и сделать набережную. Но денег в казне Бийска на работы не было. Наконец, в 2020-м объект попал в федеральный нацпроект, и на ремонт территории за "Ривьерой" выделили 65,5 миллиона рублей. На эти деньги планировалось сделать набережную, дамбу, установить лавочки, обустроить уличное освещение и другие элементы благоустройства. Контракт на работы через аукцион выиграла компания "Гарант".
Летом 2020-го в сквере начались работы, а мэр Александр Студеникин раздавал комментарии журналистам, что скоро бийчане получат долгожданный зелёный уголок в одном из самых быстроразвивающихся районов города. Однако вскоре выяснилось, что подрядчик не выполнил обязательства и власти не смогли принять работу. При этом подрядчик подал в суд и требовал выплат. К ноябрю, когда в Бийске выпал снег и ударили двадцатиградусные морозы, работы удалось выполнить только на 30%. На благоустройство, согласно информации в СМИ, успели потратить около 18 миллионов. Остальные деньги властям Бийска пришлось возвращать.
Что будет со сквером дальше?
После срыва контракта мэрия наукограда подала иск в отношении подрядчика. До сих пор власти муниципалитета через суд пытаются взыскать с компании неустойку в размере 523 тысяч рублей и ещё 47 миллионов рублей убытков. В Минстрое Алтайского края предполагают, что, скорее всего, суд встанет на сторону мэрии. Однако компания "Гарант" уже внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, а это означает, что полную сумму неустойки взыскать с неё будет сложно.
По данным amic.ru, сейчас в администрации наукограда заказали новый проект благоустройства сквера. Он будет готов к осени. В 2022 году власти надеются вновь попасть в федеральный нацпроект, чтобы достроить зелёную зону. Возможно, им это удастся. А пока жители наукограда вынуждены отдыхать среди строительного мусора.
Комментарии
Вот так "эффективно" тратятся наши налоги нынешней властью, хороший репортаж для думающих граждан перед выборами.
Когда выделили средства то? В августе? Весной надо работы начинать.
Не закопаны, украденны.
Работали укры и денно и ночно,
Злокозненно лезя своею казной,
И ступ рылом памятник верно нарочно,
Вратами ведущий в приёмный покой.
"Лавочки сломаны, фонари разбиты", так я не понял, сломали и разбили разве строители? Это же все дело рук жителей и их "онижедети"! Где была полиция? Я понимаю, полиция сама жуликов боится...
Я думаю, самим было бы проще привести его в порядок. Скинуться на материалы, распределить задания — кто месит бетон, кто кладёт асфальт. Саженцы с дач привезти посадить
Ага, и прополку регулярно организовывать, и полив.
11.08.2021 07:36
гость
Вот так "эффективно" тратятся наши налоги нынешней властью, хороший репортаж для думающих граждан перед выборами.
В смысле? Власти наоборот, не стали принимать неготовый объект и уж тем более не стали выплачивать за него деньги. И убытки с подрядчика взыскивают, а не прощают. Они все сделали не только по закону, но и по здравому смыслу. А ты все с ног на голову перевернул.
Так что в чём в этом конкретном случае виноваты власти? Объясни, "думающий" гражданин.
Лучше бы про настоящие проблемы писал, коих полным-полно. Вот тогда цены бы тебе не было.
Недаром Бийск называют наркоградом.