Закопанные миллионы: как в Бийске разрушается сквер, который не доделали прошлым летом

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В городе Бийске Алтайского края разваливается долгожданный, но так и не достроенный год назад сквер на территории за ТРЦ "Ривьера". В 2020 году из-за проблем у подрядчика – ООО "Гарант" – зелёную зону не успели доделать в срок. На благоустройство объекта было выделено 62,5 миллиона рублей в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Из-за срыва контракта мэрия Бийска была вынуждена вернуть неосвоенные деньги в федеральный и краевой бюджеты. Сейчас часть лавочек, которые успели установить прошлым летом, уже начинают ломаться. Некие "умельцы" разобрали и тротуарную плитку, разбили фонари, а дети играют в сквере торчащими из земли непонятными шнурами. Мэрия Бийска и региональный Минстрой признают проблему, но когда зелёную зону, которую горожане ждали много лет, достроят – никто точно не знает. И вот почему.

Почему сквер за "Ривьерой" не достроили?

Территория за торговым центром – одна из самых любимых мест для отдыха бийчан. Много лет жители наукограда просили мэрию благоустроить территорию и сделать набережную. Но денег в казне Бийска на работы не было. Наконец, в 2020-м объект попал в федеральный нацпроект, и на ремонт территории за "Ривьерой" выделили 65,5 миллиона рублей. На эти деньги планировалось сделать набережную, дамбу, установить лавочки, обустроить уличное освещение и другие элементы благоустройства. Контракт на работы через аукцион выиграла компания "Гарант".

Летом 2020-го в сквере начались работы, а мэр Александр Студеникин раздавал комментарии журналистам, что скоро бийчане получат долгожданный зелёный уголок в одном из самых быстроразвивающихся районов города. Однако вскоре выяснилось, что подрядчик не выполнил обязательства и власти не смогли принять работу. При этом подрядчик подал в суд и требовал выплат. К ноябрю, когда в Бийске выпал снег и ударили двадцатиградусные морозы, работы удалось выполнить только на 30%. На благоустройство, согласно информации в СМИ, успели потратить около 18 миллионов. Остальные деньги властям Бийска пришлось возвращать.

Что будет со сквером дальше?

После срыва контракта мэрия наукограда подала иск в отношении подрядчика. До сих пор власти муниципалитета через суд пытаются взыскать с компании неустойку в размере 523 тысяч рублей и ещё 47 миллионов рублей убытков. В Минстрое Алтайского края предполагают, что, скорее всего, суд встанет на сторону мэрии. Однако компания "Гарант" уже внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, а это означает, что полную сумму неустойки взыскать с неё будет сложно.

По данным amic.ru, сейчас в администрации наукограда заказали новый проект благоустройства сквера. Он будет готов к осени. В 2022 году власти надеются вновь попасть в федеральный нацпроект, чтобы достроить зелёную зону. Возможно, им это удастся. А пока жители наукограда вынуждены отдыхать среди строительного мусора.