Шойгу назвал главную опасность для любого государства

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главной опасностью для любого государства является разложение общества. Об этом сообщает ТАСС.
"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество", – сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодёжном форуме "Территория смыслов".
В качестве примера министр привёл Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет.
Шойгу добавил, что в Минобороны знают, как бороться с угрозами извне. Исходя из полученной информации всегда выстраивается соответствующая оборона.
Комментарии
Проблема верная и примеры правильные... И откуда это всё начинается? И каковы причины этого явления? Любая мысль, поданная обществу, должна подчинятся закономерности: причинно - следственной связи! (т.е. сначала причина - потом следствие, а не так, как выгодно в данный момент истории)
Эти все пять примеров о том как власть слетела с катушек. Милошевич, Каддафи, Саддам, Асад, Мурси, всё это пример полной деградации. Примеров того, как власть заводит свои народы в тупик.
Аборигену - зато сейчас в Ливии процветание. И такое же процветание твои хозяева желают видеть и в России
Прав. Самое страшное это разложение народа.
Сначала доведут страну до последней черты, потом внутренних врагов ищут.
В зеркало смотрелись бы почаще, "патриоты"
11.08.2021 07:56
Агрессивная Реальность
Ну и кто в этом виноват кроме ливийских властей? Вот вас, гундосых любителей всякого людоедского дерьма, полки и дивизии пасутся везде. Башкой своей думать совсем не хотите. Всё у вас хозяева какие-то, кто-то виноват. Да, виноват. Каждый раз есть конкретный виновник сложившейся ситуации и это руководство страны. Никто кроме него самого в штаны себе не гадил. Во всех этих странах, что перечислил недалёкий Кужегетович, обосралась власть, а не какие-то там американцы, запад, нато и прочий конспирологический смрад.
11.08.2021 08:25
АБОРИГЕН
У Саудитов как? Демократия и процветание или тирания и мракобесие?
"Там другое"?
11.08.2021 08:32
- гость -
Саудитам, не смотря на монархию, удается проводить продуманную и сбалансированную внешнюю и внутреннюю политику. Они не доводят ситуацию до белого каления. А что ты про Китай или Сингапур с Индонезией не квакаешь? Там тоже не оплот прав и свобод.
Поздно спохватились, абориген пример тому...
Да что там Бори-Гены местные.Послушайте например эхо Москвы,где вещают на сотни тысяч.Из их ртов одно дерьмо льётся на всё связанное с Россией.Один "модный" болтливый полудурок нивзоров чего стоит...Люди слушают, в том числе и молодёжь (
Во всех этих странах, что перечислил недалёкий Кужегетович, обосралась власть, а не какие-то там американцы,
Вот некрасивая фото у аборигена, но суть излагает по существу, не поспоришь. Хотя кремлеботы пытаются вякать в его сторону, но как то неубедительно.
Ну и кто в этом виноват кроме ливийских властей?
Согласен! Давить надо было местную пятую колонну своевременно.
.Один "модный" болтливый полудурок нивзоров чего стоит...Люди слушают, в том числе и молодёжь (
Его слушают все мыслящие люди. Я лично патриот, Крым наш и всегда был, и Одесса наша и Киев. Всех бандеров на Колыму и Воркуту, а на их место в теплый климат наших северян, пусть живут в хорошем месте, настрадались.
Но вот от Соловьева и Скабеевой почему то тошнит, желание одно - бить по их жирным рожам долго, лучше ногами. А Невзоров интересен, хоть мне и не нравится его позиция в отношении части окраины Российской Империи, где президент на пианино членом играет. Видимо его позиция обусловлена тем, что Невзоров не русский (отец его из племени команчей, наркоторговец, застреленный полицией США)
Ну и кто в этом виноват кроме ливийских властей?
Согласен! Давить надо было местную пятую колонну своевременно.
Вот опять тебе кто то виноват, но не ты. Вот что Речной вокзал у народа забрали и будут строить дом, который там вообще никак, виновата америка или продажные российские чиновники?