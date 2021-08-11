Шойгу назвал главную опасность для любого государства

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главной опасностью для любого государства является разложение общества. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество", – сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодёжном форуме "Территория смыслов".

В качестве примера министр привёл Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет.

Шойгу добавил, что в Минобороны знают, как бороться с угрозами извне. Исходя из полученной информации всегда выстраивается соответствующая оборона.