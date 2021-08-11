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Пошёл на рыбалку. Житель Новоалтайска рассказал, как нашёл возможные останки Ксюши Боковой

, ИА "Амител"
Сначала мужчина решил, что это чья-то шутка. Потом испугался
Фото с места обнаружения останков предоставлены источником amic.ru

Фото с места обнаружения останков предоставлены источником amic.ru

Останки ребёнка, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад Ксении Боковой, житель Новоалтайска Иван увидел во время рыбалки в речушке на улице 2-й Садовой. Об этом мужчина рассказал amic.ru. Вернее, Иван увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам мужчины, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать. 

"У меня два кота. И раз в две недели я хожу на рыбалку за рыбкой для них. В тот день, часов в девять утра и пошёл. Забросил экранчики – это такая снасть. Раз, второй. Смотрю, под водой, сантиметров 10-15 вглубь, видны подошвы детских сапожек. И жутковато стало так, что я даже кинулся в сторону дома. Потом подумал, пошёл ещё раз посмотреть. Позвонил матери, попросил её взять очки и вместе со мной рассмотреть, что там такое", – рассказывает Иван.

По его словам, сначала он решил, что детская пара обуви в воде – это чья-то шутка: "Знаете, как иногда ботинки дети связывают шнурками друг с другом. Но ведь сапоги – не ботинки, их не свяжешь. А тут они как бы покачиваются, а один относительно другого ещё на 180 градусов поворачивается. И видно только сапожки, коротенькие, сильно заилившиеся. Только по подошве понятно, что это. А дальше уже не рассмотреть под водой, муть сплошная".

Иван вместе с матерью и ещё двумя проходившими мимо мужчинами некоторое время пытались разобраться, что это за находка. Но решив, что всё же это "что-то неспроста", вызвали полицию. "Я про девочку пропавшую и не думал. Мне в голову мысль пришла про пацанов, которые по весне могли по льдинам шастать", – говорит мужчина. Лезть в реку, чтобы проверить свою догадку, он не решился. Говорит, босиком там не походишь: дно речушки загажено битым стеклом и мусором, которые бросают местные жители.   

По словам Ивана, приехавшие полицейские тоже сначала сказали, что, скорее всего, это чья-то шутка, тем не менее вызвали МЧС. Те прибыли с лодкой и, подобравшись близко, поняли, что нашли останки ребёнка. Сразу их доставать не стали. Берег оцепили, зевак отогнали, а потом прибыли разные эксперты. А позже в СМИ появилась информация, что найденные останки могут принадлежать пропавшей в Новоалтайске семь лет назад Ксении Боковой. 

Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что тело скелетировано, но сохранившиеся на останках вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи. Сейчас назначена ДНК-экспертиза, которая поможет точно определить личность погибшего ребёнка.

Что известно об исчезновении Ксюши Боковой

Десятилетняя Ксюша пропала в Новоалтайске в 2014 году. Она вышла после репетиции из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Следствие выяснило, что девочки расстались перед мостиком через речку. При этом навстречу Ксюше вышел отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Её телефон стал недоступен.

К поискам ребёнка были привлечены сотни волонтёров и полицейских, с собаками и беспилотниками. На третий день в реке рядом с мостом, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон. Водолазы искали в реке, обследовали её при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли.

Следователи рассматривали и версию похищения. Поиски вели по подвалам и чердакам. Информацию о пропавшей девочке распространяли по всей России. В Следственном комитете говорили о том, что к расследованию привлекаются даже экстрасенсы.

Это происшествие включили в число самых загадочных исчезновений в России. И ещё в июне 2021 года замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев говорил, что следователи не оставляют попыток найти девочку. В версию о том, что она могла утонуть, по словам Мальцева, родители Ксюши не верят. По их словам, дочь была очень осторожной и ни за что не полезла бы в воду без присмотра взрослых.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.08.2021 08:18
- гость -

А помните, кто то из приезжавших экстрасенсов говорил что "она сдесь, она в реке ..."

11.08.2021 08:19
Виктор

"зевак отогнали". То есть, даже если что-то происходит в понедельник, среди бела дня, на окраине Новоалтайска, всё равно найдутся зеваки?

11.08.2021 08:49
точный

Бедная девочка... Очень жаль ребёнка...

11.08.2021 09:02
- гость -

Это значит её тело сначала завязло на дне в иле так,что её не заметили, а затем,спустя много лет течением вынесло дальше...

11.08.2021 09:16
- гость -

При этом навстречу Ксюше вышел отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Её телефон стал недоступен.
---
Не понятно с телефоном, его как буд-то кто нарочно выключил.

11.08.2021 09:22
- гость -

Что в такой речушке много ила? И сильное течение не унесло за это время сапожки? Не рыбак, но при виде обуви в подобных речках думал про обычный мусор.

11.08.2021 09:24
- гость -

А ведь Иван молодец. Мог бы развернуться и уйти, так и оставив при себе мысль о чьей-то шутке. Некоторые преступления, несчастные случаи вот так случайно и раскрываются, благодаря неравнодушным людям.

11.08.2021 09:32
- гость -

Сейчас уже не установить точное время смерти.

11.08.2021 09:49
гiсть

житель Новоалтайска все правильно сделал, он достоин награды

11.08.2021 09:51
гiсть

А помните, кто то из приезжавших экстрасенсов говорил что "она сдесь, она в реке ..."
---
если каждый назовет разные версии, кто-то просто угадает

11.08.2021 10:01
- гость -

Ох зря он про экранчики рассказал.

11.08.2021 10:07
Виктор

Когда озвучат результаты анализа ДНК?

11.08.2021 11:03
- гость -


11.08.2021 09:02
- гость -
Это значит её тело сначала завязло на дне в иле так,что её не заметили, а затем,спустя много лет течением вынесло дальше...

Не могло спустя много лет перенести скелетированные останки, они не плавают.
Предположу что сразу тело унесло туда где сейчас нашли, либо в первые неделю-два после утопления.

11.08.2021 11:30
- гость -

А где был сам Иван в день пропажи девочки?
Говорят преступник всегда возвращается на место....

11.08.2021 11:43
- гость -

А раньше иван тут рыбачил? Почему семь лет не могли заметить сапожки?

11.08.2021 11:49
- гость -

11.08.2021 11:30
- гость -

думаю проверят эту версию следователи

были громкие дела в Барнауле которые именно так и раскрыты

11.08.2021 12:22
- гость -

Как можно шутить о ТАКОМ? что за люди. Ничего святого

11.08.2021 12:58
- гость -

11.08.2021 12:34
- гость -
я 40 летняя женщина. Мать 16 летней девочки-подростка. Всю эту историю еще в 2014 г приняла близко к сердцу. Еще есть вопросы?

11.08.2021 13:04
гiсть

приняли близко к сердцу и поэтому можете шутить на эту тему?
хорошая фраза "никого не хочу обидеть". сказал ее и обижай кого хочешь

11.08.2021 13:08
- гость -

11.08.2021 13:04
гiсть
я как раз не шутила
вот мой первый пост
1.08.2021 12:22
- гость -
Как можно шутить о ТАКОМ? что за люди. Ничего святого

11.08.2021 13:17
- гость -

11.08.2021 09:16
- гость -
ну если девочка утонула, то соответсвенно и телефон утонул

11.08.2021 13:19
- гость -

11.08.2021 13:17
- гость -

ну если девочка утонула, то соответственно и телефон утонул
---
Телефон во время поисков нашли на берегу, Он не был подвержен воздействию воды

11.08.2021 13:20
- гость -

11.08.2021 13:19
- гость -
Я этого не знала. Прошу прощения

11.08.2021 13:44
- гость -

А то ещё говорят что рюкзак нашли в реке через три дня позле исчезновения.В ней он оказался совсем недавно и не успел как следует промокнуть...

11.08.2021 15:19
гiсть

я как раз не шутила
---
понял, чьи-то посты удалили и стало непонятно

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