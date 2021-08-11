Пошёл на рыбалку. Житель Новоалтайска рассказал, как нашёл возможные останки Ксюши Боковой

Останки ребёнка, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад Ксении Боковой, житель Новоалтайска Иван увидел во время рыбалки в речушке на улице 2-й Садовой. Об этом мужчина рассказал amic.ru. Вернее, Иван увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам мужчины, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать.

"У меня два кота. И раз в две недели я хожу на рыбалку за рыбкой для них. В тот день, часов в девять утра и пошёл. Забросил экранчики – это такая снасть. Раз, второй. Смотрю, под водой, сантиметров 10-15 вглубь, видны подошвы детских сапожек. И жутковато стало так, что я даже кинулся в сторону дома. Потом подумал, пошёл ещё раз посмотреть. Позвонил матери, попросил её взять очки и вместе со мной рассмотреть, что там такое", – рассказывает Иван.

По его словам, сначала он решил, что детская пара обуви в воде – это чья-то шутка: "Знаете, как иногда ботинки дети связывают шнурками друг с другом. Но ведь сапоги – не ботинки, их не свяжешь. А тут они как бы покачиваются, а один относительно другого ещё на 180 градусов поворачивается. И видно только сапожки, коротенькие, сильно заилившиеся. Только по подошве понятно, что это. А дальше уже не рассмотреть под водой, муть сплошная".

Иван вместе с матерью и ещё двумя проходившими мимо мужчинами некоторое время пытались разобраться, что это за находка. Но решив, что всё же это "что-то неспроста", вызвали полицию. "Я про девочку пропавшую и не думал. Мне в голову мысль пришла про пацанов, которые по весне могли по льдинам шастать", – говорит мужчина. Лезть в реку, чтобы проверить свою догадку, он не решился. Говорит, босиком там не походишь: дно речушки загажено битым стеклом и мусором, которые бросают местные жители.

По словам Ивана, приехавшие полицейские тоже сначала сказали, что, скорее всего, это чья-то шутка, тем не менее вызвали МЧС. Те прибыли с лодкой и, подобравшись близко, поняли, что нашли останки ребёнка. Сразу их доставать не стали. Берег оцепили, зевак отогнали, а потом прибыли разные эксперты. А позже в СМИ появилась информация, что найденные останки могут принадлежать пропавшей в Новоалтайске семь лет назад Ксении Боковой.

Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что тело скелетировано, но сохранившиеся на останках вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи. Сейчас назначена ДНК-экспертиза, которая поможет точно определить личность погибшего ребёнка.

Что известно об исчезновении Ксюши Боковой

Десятилетняя Ксюша пропала в Новоалтайске в 2014 году. Она вышла после репетиции из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Следствие выяснило, что девочки расстались перед мостиком через речку. При этом навстречу Ксюше вышел отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Её телефон стал недоступен.

К поискам ребёнка были привлечены сотни волонтёров и полицейских, с собаками и беспилотниками. На третий день в реке рядом с мостом, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон. Водолазы искали в реке, обследовали её при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли.

Следователи рассматривали и версию похищения. Поиски вели по подвалам и чердакам. Информацию о пропавшей девочке распространяли по всей России. В Следственном комитете говорили о том, что к расследованию привлекаются даже экстрасенсы.

Это происшествие включили в число самых загадочных исчезновений в России. И ещё в июне 2021 года замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев говорил, что следователи не оставляют попыток найти девочку. В версию о том, что она могла утонуть, по словам Мальцева, родители Ксюши не верят. По их словам, дочь была очень осторожной и ни за что не полезла бы в воду без присмотра взрослых.