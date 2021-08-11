В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. Как сообщает газета "Известия", уровень могут поднять с 2022 года.
Сейчас МРОТ в целом по России составляет 12 792 рубля с некоторыми изменениями в регионах. Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" предложили внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов.
"У нашей фракции ЛДПР принципиальной остаётся позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен", – отметил чиновник.
Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время, а рассмотрит его уже новый состав Госдумы вместе с правительственным проектом бюджета страны на будущий год. По оценкам Нилова, затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей.
Комментарии
В нынешних то мротах я получаю больше.
Я думаю это далеко не для народа. а чтоб штрафы, выписываемые в МРОТах были жирнее
Это для чего? Чтобы потом мясо по 1000 руб, хлеб по 100 руб, курятина по 300 руб и далее по списку!
Выборы, выборы...
Факт.
Шойгу там сказал что где-то что-то разлагается. А когда разлагается что делают? Правильно - армируют.
Вот говорили дамасская сталь, дамасская сталь, а на деле самая обыкновенная армированная сталь.
"уровень могут поднять с 2022 года" - ключевое слово "могут", но не будут
Вот говорили дамасская сталь, дамасская сталь, а на деле самая обыкновенная армированная сталь.
кто тебе в бошку этот бред накакал?
Предприниматель дырочку найдёт...
9:52
5% барьер. Сижу вот рифмую.
11.08.2021 10:00
Леха
да хоть членом себя по лбу бей. зачем чушь про сталь пишешь?
Вот смотри: за чем - это в следствии чего?
Ты вот сейчас куда идёшь вперёд или назад?
Я сижу.
Выборы же, надо обещать много и жирно, а потом хоть потоп.
поднимут и будет только хуже. автоматом вырастут и без того высокие цены и тарифы на всё. плюс работодатели фиктивно переведут сотрудников на сокращённый рабочий день. естественно на "добровольной" основе, а кому не нравится- на выход с кружкой и фикусом. малый бизнес не тянет налоги и сборы с этого- то мрота, а если поднять, то будет полная опа. уйдут в тень или закроются. это путь в никуда. нужно расходы снижать, а не зп повышать!
ЛДПР в своём репертуаре, в два раза поднять МРОТ. Почему не зарплаты?
11.08.2021 11:02
- гость -
Зарплаты - это платить, а МРОТ - это штрафы.
Чего они только не предлагали, особенно перед выборами.
Там ,вроде как ,обещали работающим пенсионерам рассмотреть вопрос об индексации пенсий))))Ждем-с)))
Жириновский "ЖЖЕТ"!
Наша всеми любимая партия ЕР такого в любом случае не допустит!
Чистый популизм.
Надо производельность труда поднимать, а не оплату. Иначе просто цены взлетят, и все.