В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. Как сообщает газета "Известия", уровень могут поднять с 2022 года.

Сейчас МРОТ в целом по России составляет 12 792 рубля с некоторыми изменениями в регионах. Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" предложили внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов.

"У нашей фракции ЛДПР принципиальной остаётся позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен", – отметил чиновник.

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время, а рассмотрит его уже новый состав Госдумы вместе с правительственным проектом бюджета страны на будущий год. По оценкам Нилова, затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей.