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Новости

В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" рассмотрит уже новый созыв Госдумы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. Как сообщает газета "Известия", уровень могут поднять с 2022 года.

Сейчас МРОТ в целом по России составляет 12 792 рубля с некоторыми изменениями в регионах. Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" предложили внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов.

"У нашей фракции ЛДПР принципиальной остаётся позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен", – отметил чиновник.

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время, а рассмотрит его уже новый состав Госдумы вместе с правительственным проектом бюджета страны на будущий год. По оценкам Нилова, затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2021 09:41
Лёха

В нынешних то мротах я получаю больше.

11.08.2021 09:43
krash

Я думаю это далеко не для народа. а чтоб штрафы, выписываемые в МРОТах были жирнее

11.08.2021 09:45
ПЕТР

Это для чего? Чтобы потом мясо по 1000 руб, хлеб по 100 руб, курятина по 300 руб и далее по списку!

11.08.2021 09:45
- гость -

Выборы, выборы...

11.08.2021 09:46
- гость -

Факт.

11.08.2021 09:49
Лёха

Шойгу там сказал что где-то что-то разлагается. А когда разлагается что делают? Правильно - армируют.
Вот говорили дамасская сталь, дамасская сталь, а на деле самая обыкновенная армированная сталь.

11.08.2021 09:51
Пацифист

"уровень могут поднять с 2022 года" - ключевое слово "могут", но не будут

11.08.2021 09:52
- гость -

Вот говорили дамасская сталь, дамасская сталь, а на деле самая обыкновенная армированная сталь.


кто тебе в бошку этот бред накакал?

11.08.2021 10:00
Виктор

Предприниматель дырочку найдёт...

11.08.2021 10:00
Леха

9:52
5% барьер. Сижу вот рифмую.

11.08.2021 10:03
- гость -

11.08.2021 10:00
Леха


да хоть членом себя по лбу бей. зачем чушь про сталь пишешь?

11.08.2021 10:14
Лёха

Вот смотри: за чем - это в следствии чего?
Ты вот сейчас куда идёшь вперёд или назад?

11.08.2021 10:44
- гость -

Я сижу.

11.08.2021 10:47
- гость -

Выборы же, надо обещать много и жирно, а потом хоть потоп.

11.08.2021 10:54
гостья

поднимут и будет только хуже. автоматом вырастут и без того высокие цены и тарифы на всё. плюс работодатели фиктивно переведут сотрудников на сокращённый рабочий день. естественно на "добровольной" основе, а кому не нравится- на выход с кружкой и фикусом. малый бизнес не тянет налоги и сборы с этого- то мрота, а если поднять, то будет полная опа. уйдут в тень или закроются. это путь в никуда. нужно расходы снижать, а не зп повышать!

11.08.2021 11:02
- гость -

ЛДПР в своём репертуаре, в два раза поднять МРОТ. Почему не зарплаты?

11.08.2021 11:14
Злая гостья

11.08.2021 11:02
- гость -

Зарплаты - это платить, а МРОТ - это штрафы.

11.08.2021 11:26
Павсекакий

Чего они только не предлагали, особенно перед выборами.

11.08.2021 11:26
- гость -

Там ,вроде как ,обещали работающим пенсионерам рассмотреть вопрос об индексации пенсий))))Ждем-с)))

11.08.2021 11:51
житель Барнаула

Жириновский "ЖЖЕТ"!

11.08.2021 12:19
Виталий

Наша всеми любимая партия ЕР такого в любом случае не допустит!

11.08.2021 12:40
- гость -

Чистый популизм.
Надо производельность труда поднимать, а не оплату. Иначе просто цены взлетят, и все.

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