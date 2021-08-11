Экс-министр образования Алтая Юрий Денисов подал прошение об УДО

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов 4 августа написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. Информация размещена в картотеке дела. Прошение будет рассматривать судья Светлана Видюкова, дата слушаний пока не назначена.

73-летний Денисов из назначенных ему восьми лет отбыл почти пять с половиной, из них полтора года – в СИЗО, пока шло следствие и суд, и четыре года – в колонии строгого режима города Рубцовска.

Напомним, в марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.

Во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и о том, чем занимается в неволе.