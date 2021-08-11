Экс-министр образования Алтая Юрий Денисов подал прошение об УДО

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов 4 августа написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. Информация размещена в картотеке дела. Прошение будет рассматривать судья Светлана Видюкова, дата слушаний пока не назначена.
73-летний Денисов из назначенных ему восьми лет отбыл почти пять с половиной, из них полтора года – в СИЗО, пока шло следствие и суд, и четыре года – в колонии строгого режима города Рубцовска.
Напомним, в марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.
В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.
Во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и о том, чем занимается в неволе.
Комментарии
Как же так?..
пусть уж выходит, отсидел свое, другим меньше дают
Как раз хохол место освободил
Если все по закону, то конечно можно и по УДО. Другим пример будет.
Вот и хорошо. Он для образования сделал в 100 раз больше чем его последователи.(особенно жидких просидевший в кресле просто так)
вор должен сидеть в тюрьме!
Работал бы на образование. На себя эти ребята работают.
Так и здесь неплохо кормят
Стеллу штань ему в камеру вместо удо, и еще несколько фамилий с городской администрации, которые модератор удалит, если напишу.
11.08.2021 11:12
гость
А перечислите, что именно?
освободить! наградить почетной грамотой! выплатить денежную компенсацию за время вынужденного прогула! и на доску почета!
11:33, да ещё медаль бы не помешала.
А штраф 4.5 миллиона в доход государства оплачен? А его жена штраф 1.5 миллиона штрафа оплатила? Если да то почему бы и не освободить условно досрочно.
гость 11.08.2021 11:12, вы работали у Ю.Н. и вас А.А. с работы попёр из-за вашей непрофпригодности?
Понять, простить, наградить и ещё раз наградить.
для образования сделал в 100 раз больше чем его последователи
Ага, и ещё хочет сделать больше
Вор и взяточник должен сидеть тюрьме ! И никакого к нему снисхождения . Будучи Министром образования АК ничего полезного он не сделал кроме лелейных речей в угоду господину Карлину !