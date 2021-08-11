Бийчанин перевозил наркотики под детским креслом в своём автомобиле

Полиция задержала 31-летнего жителя Бийска, который перевозил под детским креслом в своей машине более 500 граммов синтетического наркотика и около 40 граммов марихуаны. Мужчину остановили на одной из трасс в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники полиции остановили иномарку, которой управлял ранее судимый за угон бийчанин. Инспекторы ГИБДД решили провести осмотр и под детским сиденьем обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, а в рюкзачке, лежащем на заднем сиденье, свёртки с аналогичным содержимым, обмотанные изолентой.

Задержанный сообщил, что в пакете и свёртках находятся наркотики. В ходе разбирательства мужчина признался, что работает закладчиком. После он указал место, где незадолго до задержания оставил полимерный пакет с порошкообразным веществом. Всё изъятое отправили на экспертизу.

По заключению экспертов, злоумышленник хранил и готовил к распространению более 500 граммов наркотиков синтетического происхождения и около 40 граммов марихуаны.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.