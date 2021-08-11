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Учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем

, ИА "Амител"
Причина изменений – человеческий фактор
Фото: i.sunhome.ru

Фото: i.sunhome.ru

Международная группа экспертов, изучающая изменения климата, пришла к выводу, что за последние несколько лет антропологическая деятельность привела к существенным изменениям на Земле. Так, например, в Сибири, и Алтайском крае в частности, увеличились показатели температуры и количества осадков. Региону в будущем грозит глобальное потепление, следует из доклада.

В исследовании участвовали 240 учёных из 66 стран, в том числе из России. 

"Вызванные человеком изменения уже влияют на многие погодные и климатические показатели в каждом регионе планеты. Этому свидетельствуют тепловые волны, сильные осадки, засухи и тропические циклоны", – утверждают учёные.

Как пишет "Тайга.инфо", согласно выводам МГЭИК, с 1950-х годов во всей Сибири изменились температурные максимумы – это общемировая тенденция. Максимальное количество выпавших осадков в СФО также увеличилось, кроме зоны Арктики. Учёные не смогли прийти к однозначному выводу, изменилось ли в регионе число сельскохозяйственных и природных засух.

"Быстрое потепление высоких северных широт (на Аляске и в Сибири) способствовало оттаиванию вечной мерзлоты и высвобождению органического углерода в атмосферу, что поддерживает уязвимость этих районов к дальнейшему потеплению", – говорится в одной из глав доклада.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.08.2021 14:53
Виктор

Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее. Со временем можно будет выращивать настоящий виноград, а не "вот какой кисляк ядрёный я на даче вырастил". Более теплолюбивые сорта других культур

11.08.2021 14:55
- гость -

Витюня, если у тебя растет только кислик, то попробуй другие сорта.

11.08.2021 14:55
- гость -

Едроссы лес вырубают на продажу, что не вырубили сжигают. Сразу после ВОВ с 1947 года стали садить деревья хотя дел было полно. Люди знали о важности леса для климата.

11.08.2021 15:00
- гость -

11.08.2021 14:53
Виктор
Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее.
----------
Виноград в мае вымерзает. Любит солнце, сейчас все в дыму, солнца нет.

11.08.2021 15:43
- гость -

Климат и погода это разные вещи, потепление климата не означает что погода станет теплее

11.08.2021 15:53
- гость -

Будущее. Где оно. Живем одним днем.

11.08.2021 16:10
- гость -


11.08.2021 14:53
Виктор

Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее. Со временем можно будет выращивать настоящий виноград, а не "вот какой кисляк ядрёный я на даче вырастил". Более теплолюбивые сорта других культур

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