Учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем

Международная группа экспертов, изучающая изменения климата, пришла к выводу, что за последние несколько лет антропологическая деятельность привела к существенным изменениям на Земле. Так, например, в Сибири, и Алтайском крае в частности, увеличились показатели температуры и количества осадков. Региону в будущем грозит глобальное потепление, следует из доклада.

В исследовании участвовали 240 учёных из 66 стран, в том числе из России.

"Вызванные человеком изменения уже влияют на многие погодные и климатические показатели в каждом регионе планеты. Этому свидетельствуют тепловые волны, сильные осадки, засухи и тропические циклоны", – утверждают учёные.

Как пишет "Тайга.инфо", согласно выводам МГЭИК, с 1950-х годов во всей Сибири изменились температурные максимумы – это общемировая тенденция. Максимальное количество выпавших осадков в СФО также увеличилось, кроме зоны Арктики. Учёные не смогли прийти к однозначному выводу, изменилось ли в регионе число сельскохозяйственных и природных засух.

"Быстрое потепление высоких северных широт (на Аляске и в Сибири) способствовало оттаиванию вечной мерзлоты и высвобождению органического углерода в атмосферу, что поддерживает уязвимость этих районов к дальнейшему потеплению", – говорится в одной из глав доклада.