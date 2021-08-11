Учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем

Международная группа экспертов, изучающая изменения климата, пришла к выводу, что за последние несколько лет антропологическая деятельность привела к существенным изменениям на Земле. Так, например, в Сибири, и Алтайском крае в частности, увеличились показатели температуры и количества осадков. Региону в будущем грозит глобальное потепление, следует из доклада.
В исследовании участвовали 240 учёных из 66 стран, в том числе из России.
"Вызванные человеком изменения уже влияют на многие погодные и климатические показатели в каждом регионе планеты. Этому свидетельствуют тепловые волны, сильные осадки, засухи и тропические циклоны", – утверждают учёные.
Как пишет "Тайга.инфо", согласно выводам МГЭИК, с 1950-х годов во всей Сибири изменились температурные максимумы – это общемировая тенденция. Максимальное количество выпавших осадков в СФО также увеличилось, кроме зоны Арктики. Учёные не смогли прийти к однозначному выводу, изменилось ли в регионе число сельскохозяйственных и природных засух.
"Быстрое потепление высоких северных широт (на Аляске и в Сибири) способствовало оттаиванию вечной мерзлоты и высвобождению органического углерода в атмосферу, что поддерживает уязвимость этих районов к дальнейшему потеплению", – говорится в одной из глав доклада.
Комментарии
Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее. Со временем можно будет выращивать настоящий виноград, а не "вот какой кисляк ядрёный я на даче вырастил". Более теплолюбивые сорта других культур
Витюня, если у тебя растет только кислик, то попробуй другие сорта.
Едроссы лес вырубают на продажу, что не вырубили сжигают. Сразу после ВОВ с 1947 года стали садить деревья хотя дел было полно. Люди знали о важности леса для климата.
11.08.2021 14:53
Виктор
Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее.
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Виноград в мае вымерзает. Любит солнце, сейчас все в дыму, солнца нет.
Климат и погода это разные вещи, потепление климата не означает что погода станет теплее
Будущее. Где оно. Живем одним днем.
11.08.2021 14:53
Виктор
Нам это на руку. Зима, осень и весна станут теплее. Со временем можно будет выращивать настоящий виноград, а не "вот какой кисляк ядрёный я на даче вырастил". Более теплолюбивые сорта других культур
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