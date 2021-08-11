Блогер из Парижа приехала отдыхать на Алтай и ужаснулась местным туалетам

Блогер-историк Анастасия Соколова, которая уже много лет живёт в Париже, приехала с мужем-французом Себастьяном отдыхать в Республику Алтай и ужаснулась качеству уличных туалетов. По словам Анастасии, в них неприятный запах. При этом девушку восхитили красивые пейзажи Телецкого озера. О впечатлениях от поездки на Алтай Анастасия делится на своей страничке в Instagram, где у нее около 100 тысяч подписчиков.
В публикациях блогер говорит, что Телецкое озеро – одно из самых крутых мест, где она была. Доволен пейзажами Алтая и муж девушки, Себастьян, которому больше всего понравились животные, которых он встретил во время отпуска. Однако в туалетах плохо пахнет и находиться в них путешественникам было не комфортно. Кроме того, это плохо сказывается на экологии и может привести к загрязнению рек в республике.
"Туалет в земле. Это очень плохо, так пахнет. Во Франции запрещены такие туалеты", – говорит Себастьян.
Анастасия Соколова добавила, что в платных туалетах на Чуйском тракте подобных запахов нет. Девушка считает, что такой сервис – проблема не только Алтая, но и всей России. В публикациях Анастасия рассказала подписчикам об истории первых туалетов в мире. Клозеты со смывом придумали в Англии ещё в XVI веке. Римляне же использовали губку на палке, чтобы помыться после посещения туалетной комнаты.
Подробнее почитать о приключениях французской пары на Алтае можно в Instagram девушки по этой ссылке.
Комментарии
В публикациях Анастасия рассказала подписчикам об истории первых туалетов в мире. Клозеты со смывом придумали в Англии еще в 16 веке
Очень смешно. Когда Ярослав отдал Анну замуж в Париж, не было там никаких клозетов,
в длинных коридорах все гадили и помои выливали на шляпы с широкими полами...
С тех пор Европа продвинулась.
А вот Россия похоже пошла по противоположному пути...
Сейчас деревянный туалет можно найти у алтайцев и то в глухомани.
Редакция ужасается больше, а не блогерко, судя по приложенным скриншотам
в длинных коридорах Лувра..
Англия не сильно отличалась от Парижа.
Про Лувр и Англию не скажу, а вот в греческих городах и в Римкой империи ещё до нашей эры были туалеты со смывом в подземные каналы. Сам видел в старинных развалинах.
Она полная дура что ли, сравнивать дикие горные места с Парижом?
В Гуселетово пьесы туалет дрянь. Проката белья нет. Как принимают эти базы. Кто ответит. Болтовня о развитии туризма.
инспектор из самого Парижа приехал для контроля технического состояния туалетов
а вообще, когда французы выливали парфюм на себя, чтобы не вонять, русские мылись в банях. девушка об этом "скромно" молчит. я думаю, ее французы просто не поймут, быстро отправят домой
А зачем она ехала на девственную природу? Сходить в комфортный туалет можно и рядом с Парижем. Хотя кажется мне, что там тоже не везде так, как её бы хотелось...
11.08.2021 17:03
ПЕТР
как её бы хотелось...
О! Не зря она пиарнулась на туалетах.
11.08.2021 17:03
ПЕТР
А все свое с собой носить до возвращения в Париж???
Они в кусты не умеют. И это нормально - не ходить в кусты, так-то
Я во Франции конечно не был, но даже там не может быть туалета в дикой природе?
издатели -сколько она вам заплатила за рекламу своего блога
перед переходом границы в Китай -русская сторона с Влада с туалетами.....слов не подобрать...круче наших....
Влад-Владивосток.
А мадам в курсе, что Версальском дворце, при всем великолепии дворца, архитекторы не спроектировали ни одного туалета! У короля с королевой были для «этих» дел передвижные кабинки, а придворные справляли нужду, где придется. В галереях Версаля можно отыскать немало закоулков, ниш. Раньше они закрывались тяжелыми портьерами. Именно там аристократия устраивала «общественные туалеты»
ой гляди-ка пожила в Париже чуток и рыло заворотила туалеты воняют
11.08.2021 17:12
маня
Было бы честно, если бы она для сравнения показала общественные туалеты на природе, у проселочных дорог, в деревушках во Франzии.
А так это хайп недалекой бабы!
Туалеты конечно, дрянь.
да, конечно, туалеты оставляют желать лучшего