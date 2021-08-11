Блогер из Парижа приехала отдыхать на Алтай и ужаснулась местным туалетам

Блогер-историк Анастасия Соколова, которая уже много лет живёт в Париже, приехала с мужем-французом Себастьяном отдыхать в Республику Алтай и ужаснулась качеству уличных туалетов. По словам Анастасии, в них неприятный запах. При этом девушку восхитили красивые пейзажи Телецкого озера. О впечатлениях от поездки на Алтай Анастасия делится на своей страничке в Instagram, где у нее около 100 тысяч подписчиков.

В публикациях блогер говорит, что Телецкое озеро – одно из самых крутых мест, где она была. Доволен пейзажами Алтая и муж девушки, Себастьян, которому больше всего понравились животные, которых он встретил во время отпуска. Однако в туалетах плохо пахнет и находиться в них путешественникам было не комфортно. Кроме того, это плохо сказывается на экологии и может привести к загрязнению рек в республике.

"Туалет в земле. Это очень плохо, так пахнет. Во Франции запрещены такие туалеты", – говорит Себастьян.

Анастасия Соколова добавила, что в платных туалетах на Чуйском тракте подобных запахов нет. Девушка считает, что такой сервис – проблема не только Алтая, но и всей России. В публикациях Анастасия рассказала подписчикам об истории первых туалетов в мире. Клозеты со смывом придумали в Англии ещё в XVI веке. Римляне же использовали губку на палке, чтобы помыться после посещения туалетной комнаты.

Подробнее почитать о приключениях французской пары на Алтае можно в Instagram девушки по этой ссылке.