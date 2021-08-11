Сильный ливень затопил дороги Барнаула

Сильный ливень прошёл в Барнауле. Как и обещали синоптики, 11 августа в краевую столицу пришёл дождь, который устроил испытание ливневой канализации. Как оказалось, к такому потоку воды она не готова, а потому в социальных сетях появилось большое количество видеороликов с затопленными улицами. Автомобилям буквально приходится плыть по дороге.

Хуже всего обстановка на улице Попова. В районе пересечения с Павловским трактом разлилось настоящее море. Регулировать движение на перекрёстках сотрудникам ГИБДД пришлось вручную.

Схожая ситуация сложилась и в других районах города. Дождевая вода сильными потоками стекала на проезжую часть, затопляя остановки и парковки.