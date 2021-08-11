Сильный ливень затопил дороги Барнаула

Сильный ливень прошёл в Барнауле. Как и обещали синоптики, 11 августа в краевую столицу пришёл дождь, который устроил испытание ливневой канализации. Как оказалось, к такому потоку воды она не готова, а потому в социальных сетях появилось большое количество видеороликов с затопленными улицами. Автомобилям буквально приходится плыть по дороге.
Хуже всего обстановка на улице Попова. В районе пересечения с Павловским трактом разлилось настоящее море. Регулировать движение на перекрёстках сотрудникам ГИБДД пришлось вручную.
Схожая ситуация сложилась и в других районах города. Дождевая вода сильными потоками стекала на проезжую часть, затопляя остановки и парковки.
Комментарии
А есть до сих пор улицы с большим транспортным потоком и вообще без ливнёвки...
Что значит "оказалось"? Мол это для кого-то стало неожиданностью?!
11.08.2021 16:13
Виктор
Ливневок хоть 50 сделай на каждые 200 м, все равно будет течь всё в одни и те же трубы, которые с сильным ливнем не справятся. Или ты предлагаешь раскопать весь город и проложить новые трубы?
11.08.2021 16:20
- гость -
По мере износа асфальта. Делается капитальный ремонт дороги — делалась бы и ливнёвка. Вон Власихинскую от Фурманова до Ленточного бора 2 или 3 года назад полностью перекладывали — сделали там ливнёвку? Ядринцева тогда же — есть там ливнёвка?
11.08.2021 16:20
- гость -
Ливневок хоть 50 сделай на каждые 200 м, все равно будет течь всё в одни и те же трубы, которые с сильным ливнем не справятся. Или ты предлагаешь раскопать весь город и проложить новые трубы?
Не надо изобретать велосипед. Уже давно все придумано и работает в городах где действительно этим занимаются.
11.08.2021 16:20
- гость -
Ливневок хоть 50 сделай на каждые 200 м, все равно будет течь всё в одни и те же трубы, которые с сильным ливнем не справятся. Или ты предлагаешь раскопать весь город и проложить новые трубы?
Почитайте про японские ливневые коллекторы.
Их суть - огромные резервуары под землей, куда легко в больших объемах поступает вода после пиковых ливневых нагрузок, а уже потом неспеша эти запасы воды откачиваются в ливневую канализацию.
Может быть, поставить один в качестве эксперимента на этом участке?
11.08.2021 16:35
- гость -
Едва олимпийский Токио успели покинуть все сборные, как на город и прилегающие префектуры обрушился мощный тайфун. Из-за наводнений власти эвакуировали больше 300 тысяч человек.
Несколько городов практически полностью ушли под воду. Уже известно об одном пропавшем без вести, 28 человек получили травмы.
Такие они японские коллекторы.
11.08.2021 16:46
- гость -
Едва олимпийский Токио успели покинуть все сборные,
И хорошо что успели покинуть.
Едва олимпийский Токио успели покинуть все сборные, как на город и прилегающие префектуры обрушился мощный тайфун
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Акинфий предупреждал