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Новости

Российские кондитеры изменят рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов

, ИА "Амител"
В первую очередь из кондитерских изделий может пропасть жир
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Российские кондитеры собираются изменить рецептуру конфет из-за серьёзного подорожания ингредиентов. Об этом сообщает РБК.

Одной из компаний, которая собирается прибегнуть к изменению рецептуры, является "Эссен Продакшн АГ". Она известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и Q.

В первую очередь будет использоваться рецептура с пониженным количеством жиров. 

"Жир – это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", – сказал гендиректор компании Леонид Барышев.

По словам бизнесмена, серьёзный рост показывают также какао, сахар, мука и упаковка.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.08.2021 21:05
- гость -

Жиры. Какао. Сахар дорогие . Зато пластилин дешовый и тоже коричневый бывает

11.08.2021 21:23
гiсть

так или иначе, но при уменьшении себестоимости цена продолжает расти так, как будто ингредиенты не менялись. конфеты уже нет смысла покупать, но производители конфет думают, что люди ничего не понимают и будут есть это дальше...

11.08.2021 22:50
- гость -

Классический анекдот про Рабиновича, который придумал делать масло из говна. На вопрос как идёт бизнес, он ответил: "Неплохо. Мазать уже можно, но кушать пока нельзя".

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