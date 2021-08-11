Российские кондитеры изменят рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов

Российские кондитеры собираются изменить рецептуру конфет из-за серьёзного подорожания ингредиентов. Об этом сообщает РБК.
Одной из компаний, которая собирается прибегнуть к изменению рецептуры, является "Эссен Продакшн АГ". Она известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и Q.
В первую очередь будет использоваться рецептура с пониженным количеством жиров.
"Жир – это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", – сказал гендиректор компании Леонид Барышев.
По словам бизнесмена, серьёзный рост показывают также какао, сахар, мука и упаковка.
Комментарии
Жиры. Какао. Сахар дорогие . Зато пластилин дешовый и тоже коричневый бывает
так или иначе, но при уменьшении себестоимости цена продолжает расти так, как будто ингредиенты не менялись. конфеты уже нет смысла покупать, но производители конфет думают, что люди ничего не понимают и будут есть это дальше...
Классический анекдот про Рабиновича, который придумал делать масло из говна. На вопрос как идёт бизнес, он ответил: "Неплохо. Мазать уже можно, но кушать пока нельзя".