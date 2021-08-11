Российские кондитеры изменят рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов

Российские кондитеры собираются изменить рецептуру конфет из-за серьёзного подорожания ингредиентов. Об этом сообщает РБК.

Одной из компаний, которая собирается прибегнуть к изменению рецептуры, является "Эссен Продакшн АГ". Она известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и Q.

В первую очередь будет использоваться рецептура с пониженным количеством жиров.

"Жир – это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", – сказал гендиректор компании Леонид Барышев.

По словам бизнесмена, серьёзный рост показывают также какао, сахар, мука и упаковка.