Алтайский край вошёл в число худших регионов по выполнению поручения Путина по мусору

Алтайский край вошёл в число регионов, которые отстают от планов по исполнению федерального проекта по твёрдым коммунальным отходам. В 2021 году не достигли установленных показателей по организации сортировки отходов, помимо Алтайского края, ещё и Красноярский, а также Самарская и Ленинградские области. Об этом заявил на совещании с регионами глава Минприроды Александр Козлов, пишет РБК.
В ходе совещания глава ведомства напомнил, что президент Владимир Путин в своём указе поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% сортировки отходов и снижение объёмов полигонного захоронения в два раза.
"Для реализации этой задачи сформирован федеральный проект "Формирование комплексной системы обращения с ТКО", в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов", – сообщил Александр Козлов.
По словам министра, недопустимо, когда некоторые регионы, в том числе и Алтайский край, не уделяют должного внимания выполнению указа президента.
Кроме того, в ряде регионов установленные плановые показатели не позволят выполнить указ президента в 2030 году. Среди названных министром регионов оказались Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и другие.
Ранее сообщалось, что Алтайский край включили в тройку регионов с наиболее чистыми площадками, на которых установлены мусорные контейнеры. К таким выводам пришли эксперты тематического направления ОНФ "Экология".
Комментарии
А будет еще хуже в связи с переходом на нормативы и ценовой чехардой
Чем ему алтайские мусора не угодили ?
О какой сортировке может идти речь, когда половина Барнаула и весь пригород валят все подряд в открытые бункеры, а вокруг них то, для чего нет цензурных слов. Позор!
Что толку, сортируем тару б\у, кроме бумаги и стрэйч пленки пристроить никуда не можем.
Ну поставили два контейнера в деревне, заполняются они за 5 мин после того как уезжает мусоровоз. Потом начинают выставлять пакеты рядом. Договор заключить- надо в город ехать. Оплатить - надо в город ехать, они своих реквизитов в банке не знают, дают лицевой счёт - это у рег оператора типа расчетный..... Вообще не понимают где они , что они и как должно быть!!!! Оплату сверить - она почему то не зачисляется автоматически с расчетного счета на лицевой!!! Зато пени и претензии и судебные приказы они любят!!!! Когда рег оператор будет работать в цифровом формате????