Алтайский край вошёл в число худших регионов по выполнению поручения Путина по мусору

Алтайский край вошёл в число регионов, которые отстают от планов по исполнению федерального проекта по твёрдым коммунальным отходам. В 2021 году не достигли установленных показателей по организации сортировки отходов, помимо Алтайского края, ещё и Красноярский, а также Самарская и Ленинградские области. Об этом заявил на совещании с регионами глава Минприроды Александр Козлов, пишет РБК.

В ходе совещания глава ведомства напомнил, что президент Владимир Путин в своём указе поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% сортировки отходов и снижение объёмов полигонного захоронения в два раза.

"Для реализации этой задачи сформирован федеральный проект "Формирование комплексной системы обращения с ТКО", в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов", – сообщил Александр Козлов.

По словам министра, недопустимо, когда некоторые регионы, в том числе и Алтайский край, не уделяют должного внимания выполнению указа президента.



Кроме того, в ряде регионов установленные плановые показатели не позволят выполнить указ президента в 2030 году. Среди названных министром регионов оказались Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и другие.



Ранее сообщалось, что Алтайский край включили в тройку регионов с наиболее чистыми площадками, на которых установлены мусорные контейнеры. К таким выводам пришли эксперты тематического направления ОНФ "Экология".