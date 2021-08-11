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Рамзан Кадыров получил 45 тысяч рублей от ГТРК "Грозный" за качественный контент

, ИА "Амител"
Глава Чечни является мобильным репортёром компании
Фото: kavkaz-uzel.eu

Фото: kavkaz-uzel.eu

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч рублей. Глава Чечни является мобильным репортёром ЧГТРК "Грозный".

"На ЧГТРК "Грозный" ранее был объявлен конкурс среди репортёров. Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Кадыров снимал репортаж на телефон, "комментируя окружающую его обстановку". Он также предоставил телеканалу видео, на котором показал "живность, обитающую в его саду". Отдельно он познакомил зрителей со своим попугаем.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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