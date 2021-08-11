Названы самые частые причины разводов в России

Чаще всего россияне разводятся из-за материальных проблем. Согласно опросу ВЦИОМ, 33% браков распадаются по причине бедности.

Также в топе оказались взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнёров (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%).

Более половины россиян отметили, что принятие решения о разводе зависит от конкретного случая, а 27% заметили, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически распалась.

39% жителей страны заявили, что непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда. 31% считают, что разводу может помешать невозможность "поделить" детей между родителями. 21% полагают, что препятствием может стать материальная зависимость супругов друг от друга.