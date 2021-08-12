Умножай на два. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году. Инфографика

Сборы ребёнка в школу – дело весьма затратное. Президентские выплаты родителям школьников в размере 10 тысяч рублей несколько облегчили финансовую нагрузку на семьи, однако, как мы выяснили, этих денег не хватит, чтобы полностью собрать детей. В инфографике amic.ru подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября. В расчёт брали вещи в количестве одной штуки. А цены вывели средние по городу, посмотрев в специализированных магазинах и масс-маркетах. Поэтому, уважаемые читатели, рассчитывайте, что на самом деле сумма эта значительно вырастет. Так как, например, блузок и рубашек ребёнку требуется минимум две, а то и три. Да и колготок требуется точно несколько пар – уж очень легко они рвутся. Мы увидели итоговую сумму и схватились за голову. А вы?
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Комментарии
Много. Спасибо хоть по 10 т помогли.
одежду и обувь считали в семейном бигсе?
Я позанудничаю, а рюкзак и пенал вы каждый год покупаете новый, прошлог*дний вышел из моды? И трусы в обычной жизни ребёнку не покупаете, только в школу? А канцтовары на тысячу— это из последнего канцелярского показа в Милане? Вы им что, ручки по 100 рублей покупаете, а старые сгрызаете к концу года вместе с линейками и карандашами, запивая красками? Или выкидываете, то есть к элементарной бережливости ребёнок не приучен.... бабочка тронула до глубины души, без неё в школу, видимо, даже не запустят и менять ее надо раз в год, букет учителю— это из области фантастики, достаточно одного цветка ученику, чтобы получился букет, многие дарят цветы с дачи— астры, гладиолусы, а про школьные тетради— я вас умоляю, никто не слышал про акции , в больших маркётах всегда можно найти. Вообщем, делаю вывод— есть разумная достаточность, под неё и выделили деньги, а есть желания и хотелки родителей, но свои хотелки оплачивайте сами, удивительно, что ещё не включили в этот список осенние куртки и зимние сапоги, мыло и зубную пасту, как я поняла— ребёнок в обычной жизни был гол и бос, а тут такая ситуация— школа!
Да, новый рюкзак и пенал имеет смысл покупать только если старые износились, а не лишь бы "в новый учебный год с новым ранцем"
Уважаемые, Зануда и Виктор! Вы можете покупать своим детям рюкзак и пенал вообще раз в жизни, а карандаш можно точить до 1 см, да и цветы с дачи вообще блеск, особенно гладиолусы метровые у первоклашек. Экономить надо на своих взрослых слабостях и вредных привычках, а не на детях. Странно, что нет совета еще от старших детей хранить вещи школьные и канцелярию)
Анна, а вы не экономте, но за свой счёт.
Пеналы за год приходят в негодность, рвутся или грязняться, что не очистить, и с рюкзаками такая же беда, за прошлый год два ранца пришли в негодность, что их штопать предлагаете? Делалось, но опять же новая проблема возникает, не все можно починить.
На канцелярию уходит больше двух тысяч, старые краски все перемешаны, цветная бумага кончилась почти, некоторых цветов нет, и так по мелочи и набирается. Из одежды тупо выросли.
В общем кого удивляет сумма, наверное просто на словах разглагольсивуют тут. А реально собирали бы ребёнка в школу офигели бы от суммы, да
и с рюкзаками такая же беда, за прошлый год два ранца пришли в негодност
нормальные покупать надо. купили сыну к первому классу. нынче в третий пойдет, ранец таскает тот же самый..
Одели дочку первоклассницу 64 тыс (спорт костюм еще не купили и канц товары).
Что значит нормальный? Когда брали было все идеально, но потом подклад рвется или замок ломается. По цене тысячи за три брали.
А еще ребёнок в первом и скажем четвёртом классах, имеет уже другие вкусы и интересы, и ему тупо некомфортно идти в школу с рюкзаком , на котором изображены какие то детские картинки.
А та цена, которую придётся потратить на починку , каждый раз... проще и выгоднее купить новый
Стесняюсь спросить, а кроссовки по 100 руб - это где?
глаза разуй. не по 100 а по 900