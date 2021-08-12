Умножай на два. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году. Инфографика

Сборы ребёнка в школу – дело весьма затратное. Президентские выплаты родителям школьников в размере 10 тысяч рублей несколько облегчили финансовую нагрузку на семьи, однако, как мы выяснили, этих денег не хватит, чтобы полностью собрать детей. В инфографике amic.ru подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября. В расчёт брали вещи в количестве одной штуки. А цены вывели средние по городу, посмотрев в специализированных магазинах и масс-маркетах. Поэтому, уважаемые читатели, рассчитывайте, что на самом деле сумма эта значительно вырастет. Так как, например, блузок и рубашек ребёнку требуется минимум две, а то и три. Да и колготок требуется точно несколько пар – уж очень легко они рвутся. Мы увидели итоговую сумму и схватились за голову. А вы?

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