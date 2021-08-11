ДТП с переворотом автомобиля произошло в Барнауле

ДТП с переворотом произошло на улице Покровской в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в результате аварии пострадал 33-летний мужчина за рулём Mitsubish Pajero.

В ОГИБДД Барнаула подтвердили, что в 19:10 водитель Mitsubishi Pajero на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с Toyota Cresta под управлением 29-летнего мужчины, которая приближалась справа. В результате внедорожник перевернулся на крышу.

Мужчина за рулём Pajero получил травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту происшествия.