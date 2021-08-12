Двух сбежавших из истринского изолятора заключённых задержали в Подмосковье

Двое заключённых, которые 6 августа совершили побег из ИВС в Истре, удалось задержать, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Мужчины скрывались на съёмной квартире в Подольске. Там их и обнаружили оперативники.

Эта информация поступила от местных жителей, которые опознали беглецов по ориентировке и сообщили в полицию. Вместе с ними задержали ещё двух человек, мужчину и женщину. Это арендаторы квартиры. Они, по всей вероятности, теперь станут фигурантами уголовного дела за пособничество побегу как предоставившие преступникам укрытие.

"В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", – добавила Ирина Волк.

Как ранее сообщал amic.ru, в ночь на 6 августа в ИВС в Истре заключённые открутили замки дверей гаечным ключом и сбежали. Побег совершили пять человек, среди которых был и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбудили два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.