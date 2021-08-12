Жители Алтайского села рассказали о полуразрушенном деревянном мосту

Жительница Алтайского края в сообществе"Barnaul22 рассказала об опасном деревянном мосту в маленьком селе. Раньше его иногда обслуживали, но когда ферма закрылась, конструкция начала рассыпаться.
"В моей родной деревне Новая Тараба есть улица Заречная, на которой я родилась и выросла. Чтобы попасть на эту улицу, нужно перейти через подвесной мост. Этот мост уже давным-давно никто не ремонтировал, только немного поддерживали, пока работала ферма", – написала одна из подписчиц сообщества.
По словам женщины, местная администрация решать проблему не хочет, и сельчане обратились в краевую администрацию.
Автор сообщения хочет привлечь внимание к проблеме, чтобы опасный мост отремонтировали или заменили.
Комментарии
Это дело нескольких дней. Сварить конструкцию с перилами. Или на каком-то почившем предприятии найти или купить готовый переход. Подготовить бетонные основания на берегах. Вызвать кран. Поставить. Закрепить.
В принципе, это могли бы и сами жители заказать
"О мосту"??
12.08.2021 12:41
Виктор
Есть сомнения, что кран туда сможет подъехать.
у амитела о мосту, у политсиба недавно были жителя... надо общий собирать текст "жителя рассказали о мосту"
12.08.2021 12:41
Виктор
Оплачиваешь установку моста?