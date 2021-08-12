Жители Алтайского села рассказали о полуразрушенном деревянном мосту

Жительница Алтайского края в сообществе"Barnaul22 рассказала об опасном деревянном мосту в маленьком селе. Раньше его иногда обслуживали, но когда ферма закрылась, конструкция начала рассыпаться.

"В моей родной деревне Новая Тараба есть улица Заречная, на которой я родилась и выросла. Чтобы попасть на эту улицу, нужно перейти через подвесной мост. Этот мост уже давным-давно никто не ремонтировал, только немного поддерживали, пока работала ферма", – написала одна из подписчиц сообщества.

По словам женщины, местная администрация решать проблему не хочет, и сельчане обратились в краевую администрацию.

Автор сообщения хочет привлечь внимание к проблеме, чтобы опасный мост отремонтировали или заменили.