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Жители Алтайского села рассказали о полуразрушенном деревянном мосту

, ИА "Амител"
Ходить через него очень опасно
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жительница Алтайского края в сообществе"Barnaul22 рассказала об опасном деревянном мосту в маленьком селе. Раньше его иногда обслуживали, но когда ферма закрылась, конструкция начала рассыпаться.

"В моей родной деревне Новая Тараба есть улица Заречная, на которой я родилась и выросла. Чтобы попасть на эту улицу, нужно перейти через подвесной мост. Этот мост уже давным-давно никто не ремонтировал, только немного поддерживали, пока работала ферма", – написала одна из подписчиц сообщества.

По словам женщины, местная администрация решать проблему не хочет, и сельчане обратились в краевую администрацию.

Автор сообщения хочет привлечь внимание к проблеме, чтобы опасный мост отремонтировали или заменили.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.08.2021 12:41
Виктор

Это дело нескольких дней. Сварить конструкцию с перилами. Или на каком-то почившем предприятии найти или купить готовый переход. Подготовить бетонные основания на берегах. Вызвать кран. Поставить. Закрепить.

В принципе, это могли бы и сами жители заказать

12.08.2021 13:22
- гость -

"О мосту"??

12.08.2021 13:43
- гость -

12.08.2021 12:41
Виктор

Есть сомнения, что кран туда сможет подъехать.

12.08.2021 15:16
гостю

у амитела о мосту, у политсиба недавно были жителя... надо общий собирать текст "жителя рассказали о мосту"

12.08.2021 19:06
- гость -

12.08.2021 12:41
Виктор
Оплачиваешь установку моста?

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