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А Серёжа молодец! Каменский вернулся на Алтай и рассказал об Олимпиаде, отпуске и Путине

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Красная ковровая дорожка, каравай, фейерверк, много журналистов и депутатов. Не хватало только медведя

Фото: Екатерина Смолихина

Бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, стрелок Сергей Каменский ранним утром 12 августа прилетел в Алтайский край. В аэропорту Барнаула спортсмена встречал папа, а также несколько десятков журналистов, представители Минспорта, депутаты и воспитанники школы Олимпийского резерва. Сергей Каменский по прилёте сказал, что не ожидал такого масштабного приёма – с караваем и фейерверком, добавив, что очень соскучился по родной земле. Сегодня стрелок встретится с губернатором Виктором Томенко, а уже завтра отправится отдыхать с семьёй в Горный Алтай. Олимпиада так эмоционально вымотала спортсмена, что до зимы он не намерен возвращаться к тренировкам. Рассказываем, как встречали Сергея Каменского и почему он доволен серебром на Олимпиаде не меньше, чем золотом.

"Сергей Каменский – наш герой"

Призёр Олимпиады в Токио прибыл ранним утром рейсом из Москвы. Многие пассажиры, летевшие с Каменским в одном самолёте, поначалу не понимали, почему в зале прилёта барнаульского аэропорта было так много народу. Некоторые пассажиры растерянно останавливались и пытались выяснить, кого встречает толпа. Пожалуй, самым спокойным был вице-губернатор Алтайского края Александр Климин, который явно был в курсе, что прилетел в Барнаул на одном самолёте с героем Олимпиады. Объяснить повышенный интерес к московскому рейсу помогли воспитанники школы Олимпийского резерва, которые растянули в зале большой плакат "Сергей Каменский – наш герой". Встречали бийского стрелка министр спорта Алексей Перфильев, два депутата с спортивным прошлым Татьяна Ильюченко и Иван Нифонтов, а ещё папа Игорь Каменский – тренер стрелка.

Сергей прилетел на Алтай в официальном спортивном костюме нашей сборной и с двумя медалями на шее, которые он буквально вырвал на Олимпиаде. Стрелок поблагодарил встречающих за тёплый приём и отведал каравая.

"Ничего себе, как вы подготовились! В Москве все с какими-то клочками бумаги подходили", – сказал Каменский, ставя автограф на очередной карточке со своим фото.

"Очень много сил и нервов потратил"

Дальше спортсмена ждал фейерверк и автограф-сессия с болельщиками. Журналистам же Каменский рассказал, что за время Олимпиады очень соскучился по родному Алтаю. Первым делом по прилёте призёру Игр захотелось выпить хорошего кофе. Но журналисты не отпускали Сергея и расспрашивали об Олимпиаде, проигрыше китайцу и планах на отпуск.

– Какие у тебя эмоции от Олимпиады?

– Всё улеглось. Только сейчас осознаю, как классно выступил. Очень много сил и нервов потратил. Это было круче, чем в Рио (там Сергей взял серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки, – прим. ред.). За пять лет выросла конкуренция, тяжелее держаться на уровне.

Тяжело было выступать в Токио из-за ограничений, связанных с коронавирусом?

– Очень. Я жил в спортивной деревне и не мог уехать на другие олимпийские объекты, чтобы болеть за других наших олимпийцев. Стрельба растянулась на 18 дней. Это самый долгий срок соревнований в моей жизни. Чуть сума не сошёл. Делать было нечего. Только тренировался.

Какие планы на будущее?

– Отдыхать. Сегодня у меня запланирована встреча с губернатором Виктором Томенко. Уже на выходных еду в Горный Алтай со своей семьёй.

В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров ты установил личный рекорд, но всё равно проиграл золото китайцу Чжан Чанхун. Никто до Олимпиады не знал об этом стрелке. Как оцениваешь его результат?

– Он самый молодой олимпийский чемпион в истории этой дисциплины. Это круто. Я даже не помню, как он выступал на других соревнованиях. А на Олимпиаде порвал всех.

Ты неважно начал стрельбу в финале. Даже занимал восьмое место, но потом отыграл отставание и некоторое время лидировал. С чем связан такой плохой старт?

– С нервами и волнением. Очень переживал, что плохо начал. За два месяца до Игр изменили технику стрельбы с колена. К тому же не хватало соревновательного опыта. Забыл, как справляться с волнением. Но первые пять выстрелов в финале меня вернули в кондицию. Отпустил ситуацию, расслабился, и дальше стрельба была классная. Не хотел сдаваться. Подумал: "Ну и хрен с ним!" И начал догонять лидеров, как спринтер, который проспал выстрел. В итоге показал лучший результат в карьере.

"Живу спокойно без золота на Олимпиаде"

Помимо серебра в личной дисциплине, ты в Токио с Юлией Каримовой выиграл бронзу в миксте из пневматической винтовки с 10 метров. Эта медаль далась тяжелее?

– Всё самое интересное было в полуфинале, который не показали по телевидению. Именно там решалась судьба медалей. Финал же состоял из десяти выстрелов, и было всё непредсказуемо. Мы были уверены с Юлией, что возьмём медали: настолько хорошо подготовились.

У тебя на Олимпиадах уже два серебра и бронза. Не переживаешь, что золото до сих пор не выиграл?

– В Рио про меня говорили, что проиграл и стал вторым, а кто-то взял бронзу и выиграл. Нет, второе место более ценно, чем третье. Тренер потом сказал мне, что любая медаль – очень больше достижение. Живу спокойно без золота на Олимпиаде и прекрасно себя при этом чувствую.

– После Токио ты раскритиковал условия в стрелковом клубе в Бийске, где занимаешься. Что ещё нужно сделать, чтобы на проблему обратили внимание местные власти?

– Изменения уже есть. После Рио мне все чиновники пообещали с три короба. В том числе построить новый комплекс. Прошло три года, но денег у властей не было. Тогда нашли новое помещение. Тир мне нравится очень, но нужно его укомплектовать. Стрельба – очень дорогостоящий вид спорта. Хочешь стрелять лучше всех – имей хорошее оружие, экипировку и помещение для тренировок.

– Обычно призёрам Олимпиад государство платит хорошие деньги за медали. У тебя их сразу две. Решил, куда потратишь призовые? (Около пяти миллионов рублей, прим. ред.)

– Пока денег ещё нет. Не дели шкуру не убитого медведя. Как будут плюшки от государства – буду думать, как их использовать.

– Когда состоится торжественный приём олимпийцев у президента Владимира Путина?

– Нам сказали, что в сентябре. Придётся отсидеть недельный карантин, чтобы случайно не заразить президента. Сегодня встречусь с Виктором Томенко, а потом буду несколько месяцев отдыхать. А уже после Нового года начну тренировки и буду готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже.

На Олимпиаде в Токио Сергей Каменский выиграл две медали. Он стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Ему совсем немного не хватило до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. При этом Сергей установил личный рекорд. Также спортсмен в паре с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Сергей Каменский выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в копилке стрелка из наукограда уже три медали на Олимпийских играх в карьере.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.08.2021 13:55
- гость -

"Придётся отсидеть недельный карантин, чтобы случайно не заразить.." деда бункерного.

12.08.2021 14:32
М

Да конечно молодец Сережа - съездил получил самоудовлетворение, реализовал свои амбиции, а еще за это 5 лямов получит от государства, которое его выпестовало. А о том что унизили это государство можно скромно промолчать и о флаге и гимне тоже помолчим. Подумаешь фигня какая. Спортсмены отдельно, государство отдельно. Только не обижайтесь что как после Сочи-2017 медали и призовые места отбирали так и сейчас могут поступить - прогибающихся будут гнобить дальше и глубже. Скорей всего, Токио - это цветочки, ягодки будут потом.

12.08.2021 14:42
гость 22

М

Странно...была в Сочи в 2017 году, Олимпиады не видела....

12.08.2021 15:02
- гость -

У М таракашки в головушке бегают на короткие дистанции.

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