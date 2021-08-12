Три человека умерли из-за отравления суррогатным алкоголем в Алтайском крае

Алтайские следователи расследуют уголовное дело по факту гибели трёх человек. Все они употребляли суррогатный алкоголь, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Вечером 8 августа в одном из сёл Усть-Калманского района компания отмечала день рождения. Из спиртного на столе был коньяк неизвестной марки, который приобрели Барнауле. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медучреждение. Вскоре одна из женщин умерла. Ещё два молодых человека скончались в Барнауле после употребления неизвестного алкоголя.

Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, палёный коньяк был завезён в канистрах из Казахстана.

Сейчас следователи выясняют место происхождения алкоголя и откуда он был ввезён на территорию Алтайского края. Также специалисты проверят все смерти, связанные с употреблением алкоголя. Если откроются новые факты, их включат в рамки этого уголовного дела, сообщила amic.ru старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц"). Прокуратура Алтайского края начала свою проверку.

Следователи обращаются к жителям края с призывом не покупать алкоголь по явно заниженным ценам, с рук или через интернет. Употребляя такие напитки, вы рискуете не только здоровьем, но и жизнью.