Зима близко. Энергетики рассказали, когда в Барнауле закончат ремонт теплосетей

Барнаульские депутаты и общественники провели совместный рейд с СГК по крупным участкам реконструкции городских теплосетей. Эксперты посетили два объекта – улицы Ядринцева и Чкалова. Там проводится не просто ремонт труб, а замена теплосетей на большие по диаметру. По словам представителей СГК, причина увеличения пропускной способности – в растущем количестве потребителей. Корреспондент amic.ru также побывал на объектах и узнал, сколько новых домов планируют подключить к отоплению по новым трубопроводам, когда закончатся работы на оживлённых участках улиц, и кто восстановит дорожное покрытие после ремонта.

Увеличение мощностей

Уже полтора месяца на пересечении улиц Ядринцева и Папанинцев ремонтируют один из самых крупных в программе ремонта этого года участков теплосети протяжённостью 805 метров (от улицы Партизанской, 95 до улицы Ядринцева, 78). Этот отрезок эксплуатировался 30 лет подряд и уже износился. Чтобы избежать порывов, его необходимо заменить, сказали в СГК. Сеть поставляет тепло в 44 многоэтажки (в них проживают около 11,8 тысячи человек), три школы и один детский сад. В новом отопительном сезоне нагрузка увеличится: район на Ядринцева разрастается (за пару лет там появилось восемь новых многоэтажек, которые будут подключены к обновлённой теплотрассе).



Для того чтобы трубопровод смог отапливать большой квартал без перебоев и аварий, его диаметр увеличили. На масштабную реконструкцию потратили 89,7 миллиона рублей.



"На этом участке мы расширяем трубопровод. Ранее он был диаметром 300, теперь – 500 мм. Это необходимо, потому что в районе появилось много новых высоток. А для того чтобы в каждой квартире зимой было комфортно жить, нам необходимо увеличить объёмы трубопровода – что мы и делаем. Теперь мы спокойно сможем подключить новые дома и всех обеспечить теплом", – объясняет директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.





В СГК отметили, что в 2021 году на работы по реконструкции теплосетей с увеличением диаметра было выделено больше средств, благодаря чему получилось увеличить мощность на 24 участках (из 59 запланированных к перекладке в этом сезоне). Не помешало планам резкое подорожание металла и других услуг.

"Ситуация для подрядных организаций в этом году сложилась непростая: в два раза подорожал металл, в полтора раза – услуги транспорта и дорожно-восстановительные работы. Но объект мы не бросим, контракт выполним, хотя пока работаем в убыток", – сказал технический директор подрядной организации "СТЭК", ведущей работы на этом участке, Валерий Хворов.



Подрядчик обещает закончить реконструкцию на Ядринцева к началу отопительного сезона. Ухудшение погоды, по словам инженеров, не помеха. Ежедневно на объектах бригады работают по 12 и более часов в день.

"Основные работы по смене теплосетей мы планируем завершить примерно к 15 сентября, а благоустройство территории, на которой проводится ремонт, – до 30 октября. В любом случае нам нужно успеть положить трубы к началу отопительного сезона", – добавил Александр Гросс.

Упор на благоустройство

Устарела и подлежит замене теплосеть и на участке от улицы Чкалова, 89 до улицы Чернышевского, 118. Одному отрезку трубопровода исполнилось уже полвека, другому – больше 30 лет. Длина этой сети составляет 616 метров, на её замену потратили 34,9 миллиона рублей.

Как и на Ядринцева, диаметр трубопровода здесь расширили. По словам представителей СГК, в этом микрорайоне в ближайшие годы появятся новые дома, поэтому мощность новых теплосетей рассчитывают с запасом на дополнительное подключение. Пока что эта теплосеть отапливает восемь многоквартирных домов (в них живут примерно 2,5 тысячи человек), школу и два детских сада.





"Здесь мы расширили диаметр трубопровода от 200 до 250 мм, потому что в этом районе есть перспектива появления новых домов, мы общались с застройщиками. Они впоследствии будут подключены к этой теплосети", – сказал Александр Гросс.

На Чкалова основные работы закончат уже 25 августа. По словам теплосетевого подразделения СГК в Барнауле, подрядчик укладывается в дедлайн, ремонт выполнен уже на 80%. К 1 сентября благоустроят близлежащую территорию – рядом с объектом находится школа, поэтому и дорогу, и тротуары там восстановят в сжатые сроки. На это потратят 7 миллионов рублей (за эту сумму рабочие заасфальтируют 1404 кв. метра дороги и восстановят 100 кв. метра газона).

"Мы обязаны обеспечивать нашим гражданам максимальную безопасность на дорогах, поэтому по завершению реконструкции теплосети здесь будет восстановлено не только дорожное полотно, но и тротуары, и ограждения к ним, и пандусы", – сказал депутат барнаульской Гордумы Вячеслав Перерядов.

"Восстановим дороги в том же виде"

Для замены теплотрасс подрядчикам пришлось снять новый асфальт на улице Ядринцева и Чкалова, который был сделан в рамках федерального нацпроекта. По словам Александра Гросса, дело не в отсутствии синхронизации с дорожными службами, а в ряде объективных причин.

При этом СГК гарантирует, что на всех участках асфальт будет восстановлен подрядчиками в том же виде, что и был до ремонта. Выполнение работ и контроль за сроками осуществляют депутаты и общественники.





"На всех участках ремонта проводится общественный и депутатский контроль по качеству выполнения работ и соблюдению сроков. На сегодняшний день замечаний к СГК у нас не имеется, мы видим, что работы проводятся вовремя и безопасно для населения, поводов для тревоги нет", – отметил Вячеслав Перерядов.



Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, резюмируя итоги объезда, отметил, что в некоторых случаях для выполнения качественного благоустройства после ремонтов имеет смысл рассмотреть продление сроков или перенос работ на следующий ремонтный период. По его словам, это позволит выполнить работы более качественно и гарантирует более длительную сохранность асфальтового покрытия.

Вложения в обновление теплосетевого комплекса Барнаула в 2021 году составляют 1,3 миллиарда рублей (практически столько же было освоено СГК и в 2020 году). За эти деньги тепловики заменят 29 километров трубопровода на 59 участках.