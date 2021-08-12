Более 1,2 тыс. семей на Алтае направят маткапитал на улучшение жилищных условий через банк

Материнский капитал на улучшение жилищных условий с использованием кредитных средств в Алтайском крае направят 1268 семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Теперь подать заявление на эти нужды можно в банке при оформлении ипотеки, уплате основного долга или процентов.

Собирать пакет документов и идти в Пенсионный фонд не придётся. Финансовые организации в рамках электронного информационного обмена сами запрашивают нужные сведения в ПФР.

На данный момент с Пенсионным фондом в этом направлении сотрудничают 13 банков: Сбербанк, ВТБ, "Россельхозбанк", "Банк Уралсиб", "Ак Барс Банк", "Азиатско-Тихоокеанский Банк", АКБ "Абсолют Банк", "Открытие", "Альфа-Банк", "Совкомбанк", "ЮниКредит Банк", "Всероссийский банк развития регионов", "Промсвязьбанк".

Начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Яна Позднякова отметила, что этот механизм значительно ускорит возможность распорядиться деньгами.