Асфальт провалился на парковке в центре Барнаула

В центре Барнаула на автомобильной парковке провалился асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
В провале частично оказался припаркованный внедорожник. Выехать самостоятельно автомобиль не смог. Для этого ему понадобилась помощь проезжавшего мимо трактора.
В результате инцидента никто не пострадал.
"На этом участке было обнаружено и устранено повреждение в ходе опрессовки. После проведённого ремонта специалисты провели обратную засыпку, чтобы в дальнейшем заасфальтировать участок. В результате дождя и отсутствия стока для воды грунт подмыло", – прокомментировали случившееся в пресс-службе СГК.
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