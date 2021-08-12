Асфальт провалился на парковке в центре Барнаула

В центре Барнаула на автомобильной парковке провалился асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

В провале частично оказался припаркованный внедорожник. Выехать самостоятельно автомобиль не смог. Для этого ему понадобилась помощь проезжавшего мимо трактора.

В результате инцидента никто не пострадал.

"На этом участке было обнаружено и устранено повреждение в ходе опрессовки. После проведённого ремонта специалисты провели обратную засыпку, чтобы в дальнейшем заасфальтировать участок. В результате дождя и отсутствия стока для воды грунт подмыло", – прокомментировали случившееся в пресс-службе СГК.