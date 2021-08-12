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Московский ЦСКА или ФК "Краснодар" могут приехать в Барнаул

, ИА "Амител"
Барнаульское "Динамо" впервые сыграет в групповом этапе Кубка России
Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Футболисты барнаульского "Динамо" в серии послематчевых пенальти выиграли у "Тюмени" и вышли в групповой раунд Кубка России. Матч 1/64 финала турнира состоялся 12 августа на домашнем стадионе алтайской команды.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.

Теперь в групповом раунде Кубка России алтайские футболисты на своём стадионе примут по одной команде из ФНЛ-1 и РПЛ. Соперники по группе и даты игр станут известны позже.

Отметим, что потенциальными соперниками барнаульцев могут стать команды РПЛ, которые по итогам прошедшего сезона остались без Еврокубков. Это значит, что в краевую столицу могут приехать футболисты ЦСКА, "Краснодара", самарских "Крыльев" или московского "Динамо".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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