Московский ЦСКА или ФК "Краснодар" могут приехать в Барнаул

Футболисты барнаульского "Динамо" в серии послематчевых пенальти выиграли у "Тюмени" и вышли в групповой раунд Кубка России. Матч 1/64 финала турнира состоялся 12 августа на домашнем стадионе алтайской команды.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.

Теперь в групповом раунде Кубка России алтайские футболисты на своём стадионе примут по одной команде из ФНЛ-1 и РПЛ. Соперники по группе и даты игр станут известны позже.

Отметим, что потенциальными соперниками барнаульцев могут стать команды РПЛ, которые по итогам прошедшего сезона остались без Еврокубков. Это значит, что в краевую столицу могут приехать футболисты ЦСКА, "Краснодара", самарских "Крыльев" или московского "Динамо".