Стало известно, ради какой работы экс-министр Максим Костенко покинул Алтайский край

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко приступил к новой работе в Москве. Он стал директором Института цифровой дидактики. Организацию создали в конце июля 2021 года по линии Министерства просвещения РФ, пишет "Алтапресс".

Институт, по словам Костенко, призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность, "упаковать" традиционные и новые задачи по воспитанию и развитию в учебный процесс во всех школах страны. Это одно из направлений национального проекта "Образование".

"С цифровой инфраструктурой всё понятно. А наша задача – выработать само содержание деятельности, где учитель – по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте", – сообщил экс-министр.

Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.

По данным amic.ru, одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.

Максим Костенко стал руководителем Минобра региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Исполняет обязанности замглавы ведомства Светлана Говорухина.