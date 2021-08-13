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Новости

Стало известно, ради какой работы экс-министр Максим Костенко покинул Алтайский край

, ИА "Амител"
Бывший глава министерства образования стал директором Института цифровой дидактики

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко приступил к новой работе в Москве. Он стал директором Института цифровой дидактики. Организацию создали в конце июля 2021 года по линии Министерства просвещения РФ, пишет "Алтапресс".

Институт, по словам Костенко, призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность, "упаковать" традиционные и новые задачи по воспитанию и развитию в учебный процесс во всех школах страны. Это одно из направлений национального проекта "Образование".

"С цифровой инфраструктурой всё понятно. А наша задача – выработать само содержание деятельности, где учитель – по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте", – сообщил экс-министр.

Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.

По данным amic.ru, одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.

Максим Костенко стал руководителем Минобра региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Исполняет обязанности замглавы ведомства Светлана Говорухина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.08.2021 10:44
- гость -

Профанаторы…

13.08.2021 10:49
Виктор

То есть теперь все вопросы, критику, похвалы и предложения по поводу дистанционного обучения в школах — к нему?

13.08.2021 10:49
ну

свои люди в мск нужны

13.08.2021 10:49
- гость -

Перспективы и нервы не трепать. Молодец. Удачи.

13.08.2021 10:51
А.Г.

Это здорово, когда есть люди ,которые по собственному желанию действительно уезжают ,а не как это происходило в последнее время.

13.08.2021 10:51
Министру

Удачи!

13.08.2021 10:52
гость

что такое дидактика? К сожалению, давно учился в школе, просветите кто-нить

13.08.2021 10:53
Огорченный

да вообще цифровая дидактика странное сочетание, вам не кажется?

13.08.2021 10:53
Учитель

Несмотря на упрёки относительно дистанта, наши школы учились весь год очно и лагеря сейчас работают. В некоторых регионах такого нет.

13.08.2021 10:54
Вот

Ну вы википедию то смотрите чаще: Дида&#769;ктика (др.-греч. &#948;&#953;&#948;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; «поучающий») — раздел педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования.

13.08.2021 10:54
ахах

ну-ну

13.08.2021 10:54
Такие дела

Весьма не дурно.

13.08.2021 10:55
Татюшка

неужели еще кто-то про дистанционку вспоминает?

13.08.2021 10:56
гость

кроме трех человек никто ее, дистанционку, не вспоминает

13.08.2021 10:59
гость

ну это разве новость, товарищи. вот в центре барнаула провалился асфальт на парковке - вот это новость

13.08.2021 11:01
Гость

правильно,так и надо. Лучше директором института в москве, чем министром в алтайском крае.

13.08.2021 11:07
- гость -

человек не знающий традиционной дидактики (откуда ему ее знать, если в педагогическом он не учился, аспирантур по пед наукам не заканчивал..., заканчивал социологический, занимался социологией психологией, которая ну совсем не дидактика, ну, да, немного побыл у руля образования, но занимался то не дидактикой, а менеджментом...) будет рулить цифровой дидактикой... ну-ну... Удачи!!! )))

13.08.2021 11:07
- гость -

Ну а что, школу, куда приезжал Мишустил, построил же Костенко и организовал там все на высоком уровне.
Мишустин оценил эту непростую работу и заслуженно повысил.

13.08.2021 12:05
- гость -

блин, каких у нас только государственных институтов нет, а уровень жизни людей в большинстве регионов РФ скатился до Африканского

13.08.2021 12:11
- гость -

Это прямо Максимкино - вот его-его - звучит красиво, смысл загадочный, кругом вода-вода и никакой конкретики. Но важно. Директор. В Москве. Как учился быть социологом - лить воду ни о чем много и важно - так и работает. За-то будет много интервью, инстаграма и улыбок.

13.08.2021 12:22
Гостю 12.11

ну вот и порадуйтесь за человека

13.08.2021 12:37
- гость -

Зицпредседатель Фунт — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.

13.08.2021 12:39
- гость -

13.08.2021 11:07
- гость -
человек не знающий традиционной дидактики (откуда ему ее знать, если в педагогическом он не учился, аспирантур по пед наукам не заканчивал..., заканчивал социологический, занимался социологией психологией, которая ну совсем не дидактика, ну, да, немного побыл у руля образования, но занимался то не дидактикой, а менеджментом...) будет рулить цифровой дидактикой... ну-ну... Удачи!!! )))

Так он и менеджментом, и цифровизацией образования занимался примерно так же, как дидактикой. Основной принцип его деятельности во всех этих "смежных" с социологией областях: "Мели, Емеля, твоя неделя!"
А удачи хочется пожелать педагогическому сообществу края. Возможно, после того, как от него отвалится вся эта короста, образование (не "просвещение"!) в крае возродится. Ну, или вновь отстроится.

13.08.2021 12:41
- гость -

13.08.2021 12:37
- гость -
Зицпредседатель Фунт — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.

А вот это - попадание в яблочко!
Неизживаемый образ!
И всё-таки лично экс-министр - очередной сын лейтенанта Шмидта.

13.08.2021 13:11
- гость -

Да буллингом он там заниматься будет, это его профессия и любимое слово.

13.08.2021 13:22
- гость -

"Институт цифровой дидактики" - на название цирка похоже и клоуна главного в него под стать нашли же...

13.08.2021 13:36
)))

13.08.2021 13:11
- гость -
Да буллингом он там заниматься будет, это его профессия и любимое слово.


У него появилось новое любимое слово:"Есть понятие «транзиторный человек». Это тот, кто приходит и готовит почву для каких-то глобальных изменений, собирая, конечно, все шишки, весь негатив, все пики в спину. Затем он уходит, но те, кто его сменяют, уже очень быстро начинают видеть положительный результат." - М. Костенко в интервью краевым СМИ.
В переводе на русский это означает:" Я, "транзиторный человек, приду, снесу и разрушу всё, сделанное до меня, а вы наденьте очки виртуальной реальности и любуйтесь плодами моей ИБД.

13.08.2021 13:38
Нет

13.08.2021 13:22
- гость -
"Институт цифровой дидактики" - на название цирка похоже и клоуна главного в него под стать нашли же...

Это цирк построили для клоуна. Его ещё строят, нет пока такого цирка.

13.08.2021 13:43
Лёха

Молодец! Поздравляю.
Жаль на дидуктику не потянул.

13.08.2021 13:48
- гость -

Институт призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность.....

Я не знаю,как в других школах,но у нас работают пенсионеры. Есть немного педагогов предпенсионного возраста.

Кто будет воплощать эти идеи в жизнь?Создайте молодым педагогам условия для работы, дайте достойную заработную плату или лет через пять просто некому будет работать в школах.

13.08.2021 14:18
миша

ну и губер также свалит в дидактику и забудет как страшный сон

13.08.2021 14:29
Виктор

А у этого подразделения будет филиал на Алтае? Если да, то что надо делать, чтобы его возглавить, стать ведущим цифродидактом Алтайского края?

13.08.2021 14:38
Возглавить не получится

13.08.2021 14:29
Виктор
А у этого подразделения будет филиал на Алтае? Если да, то что надо делать, чтобы его возглавить, стать ведущим цифродидактом Алтайского края?

Все руководящие места уже проданы (зачёркнуто) заняты.

13.08.2021 14:57
- гость -

А у этого подразделения будет филиал на Алтае?

так есть же уже... аж целый институт цифровых технологий и еще чего то там... Бывший АКИАЦ... В него сейчас все что ни попадя так или иначе связанное с образованием сливают... А уж тем более если речь зайдет о цифровой дидактике...

13.08.2021 14:58
Виктор

13.08.2021 14:38
Возглавить не получится

Просто мне кажется, я знаю как внедрить полноценный дистант хотя бы в одной или нескольких школах. Чтобы в случае пандемии или если ребёнок заболел/вынужден уехать, это был полностью электронный процесс. Например, можно было бы поехать с родителями на Самуи, не прерывая обучения в барнаульской школе. Чтобы дистант превратился в реальный инструмент в помощь школьнику и педагогу. И без лишних речей.

13.08.2021 15:08
- гость -

Просто мне кажется, я знаю как внедрить полноценный дистант хотя бы в одной или нескольких школах

Полноценный дистант для всех учеников даже одной школы это УТОПИЯ... Ну если только вы найдете школу, где 100% контингента реально желает учиться , но это уже из области фантастики...

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