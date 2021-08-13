Стало известно, ради какой работы экс-министр Максим Костенко покинул Алтайский край

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко приступил к новой работе в Москве. Он стал директором Института цифровой дидактики. Организацию создали в конце июля 2021 года по линии Министерства просвещения РФ, пишет "Алтапресс".
Институт, по словам Костенко, призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность, "упаковать" традиционные и новые задачи по воспитанию и развитию в учебный процесс во всех школах страны. Это одно из направлений национального проекта "Образование".
"С цифровой инфраструктурой всё понятно. А наша задача – выработать само содержание деятельности, где учитель – по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте", – сообщил экс-министр.
Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.
По данным amic.ru, одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.
Максим Костенко стал руководителем Минобра региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.
Исполняет обязанности замглавы ведомства Светлана Говорухина.
Комментарии
Профанаторы…
То есть теперь все вопросы, критику, похвалы и предложения по поводу дистанционного обучения в школах — к нему?
свои люди в мск нужны
Перспективы и нервы не трепать. Молодец. Удачи.
Это здорово, когда есть люди ,которые по собственному желанию действительно уезжают ,а не как это происходило в последнее время.
Удачи!
что такое дидактика? К сожалению, давно учился в школе, просветите кто-нить
да вообще цифровая дидактика странное сочетание, вам не кажется?
Несмотря на упрёки относительно дистанта, наши школы учились весь год очно и лагеря сейчас работают. В некоторых регионах такого нет.
Ну вы википедию то смотрите чаще: Дида́ктика (др.-греч. διδακτικός «поучающий») — раздел педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования.
ну-ну
Весьма не дурно.
неужели еще кто-то про дистанционку вспоминает?
кроме трех человек никто ее, дистанционку, не вспоминает
ну это разве новость, товарищи. вот в центре барнаула провалился асфальт на парковке - вот это новость
правильно,так и надо. Лучше директором института в москве, чем министром в алтайском крае.
человек не знающий традиционной дидактики (откуда ему ее знать, если в педагогическом он не учился, аспирантур по пед наукам не заканчивал..., заканчивал социологический, занимался социологией психологией, которая ну совсем не дидактика, ну, да, немного побыл у руля образования, но занимался то не дидактикой, а менеджментом...) будет рулить цифровой дидактикой... ну-ну... Удачи!!! )))
Ну а что, школу, куда приезжал Мишустил, построил же Костенко и организовал там все на высоком уровне.
Мишустин оценил эту непростую работу и заслуженно повысил.
блин, каких у нас только государственных институтов нет, а уровень жизни людей в большинстве регионов РФ скатился до Африканского
Это прямо Максимкино - вот его-его - звучит красиво, смысл загадочный, кругом вода-вода и никакой конкретики. Но важно. Директор. В Москве. Как учился быть социологом - лить воду ни о чем много и важно - так и работает. За-то будет много интервью, инстаграма и улыбок.
ну вот и порадуйтесь за человека
Зицпредседатель Фунт — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.
13.08.2021 11:07
- гость -
человек не знающий традиционной дидактики (откуда ему ее знать, если в педагогическом он не учился, аспирантур по пед наукам не заканчивал..., заканчивал социологический, занимался социологией психологией, которая ну совсем не дидактика, ну, да, немного побыл у руля образования, но занимался то не дидактикой, а менеджментом...) будет рулить цифровой дидактикой... ну-ну... Удачи!!! )))
Так он и менеджментом, и цифровизацией образования занимался примерно так же, как дидактикой. Основной принцип его деятельности во всех этих "смежных" с социологией областях: "Мели, Емеля, твоя неделя!"
А удачи хочется пожелать педагогическому сообществу края. Возможно, после того, как от него отвалится вся эта короста, образование (не "просвещение"!) в крае возродится. Ну, или вновь отстроится.
13.08.2021 12:37
- гость -
Зицпредседатель Фунт — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.
А вот это - попадание в яблочко!
Неизживаемый образ!
И всё-таки лично экс-министр - очередной сын лейтенанта Шмидта.
Да буллингом он там заниматься будет, это его профессия и любимое слово.
"Институт цифровой дидактики" - на название цирка похоже и клоуна главного в него под стать нашли же...
13.08.2021 13:11
- гость -
Да буллингом он там заниматься будет, это его профессия и любимое слово.
У него появилось новое любимое слово:"Есть понятие «транзиторный человек». Это тот, кто приходит и готовит почву для каких-то глобальных изменений, собирая, конечно, все шишки, весь негатив, все пики в спину. Затем он уходит, но те, кто его сменяют, уже очень быстро начинают видеть положительный результат." - М. Костенко в интервью краевым СМИ.
В переводе на русский это означает:" Я, "транзиторный человек, приду, снесу и разрушу всё, сделанное до меня, а вы наденьте очки виртуальной реальности и любуйтесь плодами моей ИБД.
13.08.2021 13:22
- гость -
"Институт цифровой дидактики" - на название цирка похоже и клоуна главного в него под стать нашли же...
Это цирк построили для клоуна. Его ещё строят, нет пока такого цирка.
Молодец! Поздравляю.
Жаль на дидуктику не потянул.
Институт призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность.....
Я не знаю,как в других школах,но у нас работают пенсионеры. Есть немного педагогов предпенсионного возраста.
Кто будет воплощать эти идеи в жизнь?Создайте молодым педагогам условия для работы, дайте достойную заработную плату или лет через пять просто некому будет работать в школах.
ну и губер также свалит в дидактику и забудет как страшный сон
А у этого подразделения будет филиал на Алтае? Если да, то что надо делать, чтобы его возглавить, стать ведущим цифродидактом Алтайского края?
13.08.2021 14:29
Виктор
А у этого подразделения будет филиал на Алтае? Если да, то что надо делать, чтобы его возглавить, стать ведущим цифродидактом Алтайского края?
Все руководящие места уже проданы (зачёркнуто) заняты.
А у этого подразделения будет филиал на Алтае?
так есть же уже... аж целый институт цифровых технологий и еще чего то там... Бывший АКИАЦ... В него сейчас все что ни попадя так или иначе связанное с образованием сливают... А уж тем более если речь зайдет о цифровой дидактике...
13.08.2021 14:38
Возглавить не получится
Просто мне кажется, я знаю как внедрить полноценный дистант хотя бы в одной или нескольких школах. Чтобы в случае пандемии или если ребёнок заболел/вынужден уехать, это был полностью электронный процесс. Например, можно было бы поехать с родителями на Самуи, не прерывая обучения в барнаульской школе. Чтобы дистант превратился в реальный инструмент в помощь школьнику и педагогу. И без лишних речей.
Просто мне кажется, я знаю как внедрить полноценный дистант хотя бы в одной или нескольких школах
Полноценный дистант для всех учеников даже одной школы это УТОПИЯ... Ну если только вы найдете школу, где 100% контингента реально желает учиться , но это уже из области фантастики...