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Новости

Следственный комитет назвал основную версию взрыва маршрутки в Воронеже

, ИА "Амител"
Речь может идти о незаконном переоборудовании автобуса
Фото: vk.com/cityvrn

Фото: vk.com/cityvrn

Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве допускают, что речь может идти о незаконном переоборудовании машины с дизельного на газовое топливо. При этом перевозчика, который владеет автобусом, уже уличали в установке газового оборудования, однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель также утверждал, что автобус работал на дизельном топливе.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали, как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2021 12:12
- гость -

неужели так сложно посмотреть есть газовый баллон или нет?

13.08.2021 12:29
- гость -

Может стекловолоконный баллон. Тогда от него ничего не останется. И рядом проезжающий фургон пробило внизу.

13.08.2021 12:36
- гость -

Для газодизеля надо достаточно большие баллоны. вряд ли их запихаешь куда попало. Обычно их ставят на крыше. Да и в том месте где произошел взрыв у ПАЗика топливный бак. Только на газе он работать не может.

13.08.2021 12:40
- гость -

13.08.2021 12:36
- гость -
вряд ли их запихаешь куда попало.

Ну вот и запихали видимо под сиденье. Тем более водила оказался мастер по газу. Характерных следов гари для ВВ не обнаружено.

13.08.2021 12:41
- гость -

Ну что вы, право-дело, ХЛОПОК!!!
Нет взрывов, есть хлопки, нет дыма от пожаров, есть дымка, нет техногенных катастроф, есть неисправности.

13.08.2021 12:44
дед Ванг

Про Воронеж давно предупреждали... от слов перешли к делу

13.08.2021 12:51
- гость -

13.08.2021 12:41
- гость -

ДБ

13.08.2021 12:55
- гость -

у перевозчика это 19 нарушение, однако до сих пор людей возит.

13.08.2021 12:56
Ледокол

В условиях "всеобщей стабильности" версии с взрывчатыми веществами являются вредными и опасными...
так что снова "газ"...
кто против- тот "политическая редиска"

13.08.2021 12:57
дед Ванг

Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что все автомобили у них дизельные. "Автобус взорвался на остановке, у нас все дизельные автобусы", - сказал он.

Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров подтвердил, что на автобусе не было газового оборудования. "Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", - сказал он ТАСС.

"Автобус по паспорту дизельный", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Я, конечно, не специалист, но есть ощущение, что сам по себе ТАК взорваться автобус не может, уж очень специфические повреждения,

13.08.2021 13:06
- гость -

13.08.2021 12:57
дед Ванг
Я, конечно, не специалист, но есть ощущение, что сам по себе ТАК взорваться автобус не может, уж очень специфические повреждения

Видео то глянь, про взрывы газа на авто. Теоретик.

13.08.2021 13:13
гость

Кремлевские пропагандисты врут наверное, что либерасты в Телеге пишут, что это теракт

13.08.2021 13:22
- гость -

13.08.2021 12:36
- гость -

Для удешевления ГБО и устранения указанных выше недостатков, связанных с перемещением центра тяжести вверх, повышенным износом кузова и крыши, было предложено установить четыре легированных металлических баллона в салоне под сидением в задней части автобуса. Данное решение снимало все проблемы, кроме одной — маленький пробег на одной заправке.
Но "прогресс" не стоял на месте, и вскоре ... началось дооборудование «ПАЗ 3205» и «ПАЗ 3206» газобаллонным оборудованием с расположением баллонов также под сидением в задней части автобуса, но с иной компоновкой — четыре баллона по 51 л и два баллона по 34 л."
Где произошел взрыв - видно на видео и на стоп-кадре.
Если это так (ждем официальных заявлений - теракт, ГБО или что еще?) - очередные рейды по ГБО будут тотальными.

13.08.2021 13:24
точный

Жаль пострадавших и погибшую женщину...

13.08.2021 13:31
- гость -

Совсем просто определить природу взрыва:газа или взрывчатого вещества.

13.08.2021 13:35
- гость -

"Автобус по паспорту дизельный"..."Бить буду не по паспорту,бить будут про морде... "

13.08.2021 13:53
гiсть

желания, возможности или чего у них не было, чтобы сказать, что есть на самом деле вместо "по паспорту дизельный". есть дизельные автобусы, которые тоже на газе ездят

13.08.2021 14:05
- гость -

и погибшую женщину...
Погибших двое.

13.08.2021 14:13
Правдофил

На видео видно, как расширяется объем горения. И расширяется он во всех направлениях от дыры. Так ведет себя газ, а не взрывчатка.
От халатности в России погибают народу больше, чем при терактах.

13.08.2021 14:45
- гость -

13.08.2021 14:13
Правдофил
На видео видно, как расширяется объем горения. И расширяется он во всех направлениях от дыры. Так ведет себя газ, а не взрывчатка.

Ну ну... А взрывчатка в одну сторону расширятся?

13.08.2021 14:48
- гость -

Амик - так бензиновый или дизельный.

13.08.2021 14:48
- гость -

Водила себя обезопасил. Кабина водителя не получила никаких повреждений.

13.08.2021 14:57
- гость -

ты то точно не из девяностых, а то бы знал что ничего подобного не было.

13.08.2021 15:26
- гость -


Поскольку следственные органы себя полностью дискредитировали, любой официальный ответ вызывает недоверие.

13.08.2021 15:46
- гость -

А это случайно не часть ответных санкций?

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