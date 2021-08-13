Следственный комитет назвал основную версию взрыва маршрутки в Воронеже

Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве допускают, что речь может идти о незаконном переоборудовании машины с дизельного на газовое топливо. При этом перевозчика, который владеет автобусом, уже уличали в установке газового оборудования, однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель также утверждал, что автобус работал на дизельном топливе.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали, как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.