Мэрия Барнаула нашла подрядчика, который под конец лета нанесёт дорожную разметку в городе

Компания "Научно-технический центр "Дорожные технологии" выиграла контракт на нанесение дорожной разметки в Барнауле. Аукцион состоялся 30 июля. Как следует из данных на сайте госзакупок, в тендере участвовало три организации: оренбургское ООО "Вектор", барнаульское ООО "Алтайсветстрой" и ООО "НПЦ "Дорожные технологии". Однако победу одержала последняя компания, которая теперь за 20 миллионов рублей должна нанести разметку на улицах Барнаула. Крайний срок исполнения – 29 октября. Фактически нанесут разметку в краевой столице только осенью, перед тем как обычно выпадает снег.
Отметим, что "Дорожные технологии" были основаны в 2018 году. У компании есть опыт работ в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.
Ранее стало известно, что дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жаловались в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая". Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле.
Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно тогда особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию.
Комментарии
К зиме разметка очень "важно"!
20 лямиков под снег закатать, не хило...
Можно мелом
А гарантийный срок какой?
У нас многое снег скрывает.
Очередной тендер для своих, как с рег оператором на 9 лет!!! Позорище с закупками в городе происходит.
Ага в компании четыре человека в штате, из которых 3 учредителя и бухгалтер, ноль основных средств. Кучка кредитов собирается неофициально нанимать работников, не платить НДФЛ, но освоит закупку??? Это называется уклонение от уплаты налогов !!!
И опять ФНС по октябрьскому р- ну. Там самый криминал по крышеванию налогов, через сожителей все делают, они миллиардеры уже. Наверное миллиардеры с ФСБ в доле.....
Где боря с его "путин виноват с его друзьями"???
Зачета не будет, 20 гривен профукал.
Пора привыкнуть. Каждый зарабатывает как может.
Точно знаю, что огромные долги по судебным решениям перед ЖКХ трубы и прочая хрень. Но это не важно, есть план, если правильно помню до 2026 года по судебным требованиям. По судебным требованиям - это не срочно. Срочно это разметка на дороге. Она влияет на безопасность граждан очень сильно влияет. А ржавые трубы практически безвредны. Они может быть ещё века выдюжат.
А что, невиноват в создании коррупционной модели экономики?