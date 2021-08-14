Мэрия Барнаула нашла подрядчика, который под конец лета нанесёт дорожную разметку в городе

Компания "Научно-технический центр "Дорожные технологии" выиграла контракт на нанесение дорожной разметки в Барнауле. Аукцион состоялся 30 июля. Как следует из данных на сайте госзакупок, в тендере участвовало три организации: оренбургское ООО "Вектор", барнаульское ООО "Алтайсветстрой" и ООО "НПЦ "Дорожные технологии". Однако победу одержала последняя компания, которая теперь за 20 миллионов рублей должна нанести разметку на улицах Барнаула. Крайний срок исполнения – 29 октября. Фактически нанесут разметку в краевой столице только осенью, перед тем как обычно выпадает снег.

Отметим, что "Дорожные технологии" были основаны в 2018 году. У компании есть опыт работ в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

Ранее стало известно, что дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жаловались в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая". Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле.

Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно тогда особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию.